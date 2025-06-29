Кожа ведёт себя странно? Возможно, ты просто всё наносишь не в том порядке

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето ассоциируется с загаром, морем и свободой… но не для кожи. Солнце, соль, хлорка, кондиционеры и регулярная депиляция делают её раздражённой, сухой и капризной. Обычного крема после душа часто недостаточно — коже нужен более умный подход.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за телом

Пилинг — не до, а после пляжа

Миф о том, что отшелушивание нужно до загара, давно устарел. Удаление омертвевших клеток уже после солнечных ванн помогает обновить кожу и продлить ровный оттенок. Это ещё и способ избежать пятен, шелушений и неровной текстуры. Летом особенно хороши мягкие кислотные лосьоны и энзимные скрабы.

Лосьон — до солнца, а не после

Нанесение лёгкого увлажняющего лосьона до выхода на улицу снижает потерю влаги и повышает устойчивость кожи к солнечному стрессу. Охлаждённые формулы с гиалуроновой кислотой, алоэ или огуречным экстрактом дополнительно уменьшают отёки и улучшают кровообращение.

Увлажнение ног — с утра, а не вечером

Если в жару ноги отекают, а кожа на голенях становится плотной и чувствительной, стоит менять рутину. Охлаждающие кремы с кофеином, ментолом или каштаном эффективнее именно утром, после душа. Они помогают сохранить кожу гладкой и убирают сосудистую сетку.

Гель для душа — не выход

Частое мытьё с обычными гелями может только ухудшить состояние кожи. Особенно страдают плечи, спина и зона декольте. Лучше выбирать средства без сульфатов — кремовые или масляные с нейтральным pH и ухаживающими компонентами.

Кислоты — можно, но аккуратно

Летом не обязательно отказываться от кислот. Молочная и миндальная кислоты в составе вечернего ухода борются с тусклостью, вросшими волосками и неровной текстурой. Главное — использовать их грамотно и не забывать про SPF в дневное время.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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