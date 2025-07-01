Советский метод вернёт блеск волосам за копейки

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зеркальный блеск — не всегда заслуга дорогих сывороток. Наши бабушки добивались его с помощью крапивы и ромашки. Звучит просто? А работает лучше многих современных средств.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женские волосы

Крапива насыщает волосы кремнием и витамином C, а ромашка придаёт мягкость и золотистый оттенок. Блондинкам подойдёт ромашка, брюнеткам — крепкий чёрный чай.

Рецепт прост:

Залейте 3 ст. ложки сухой крапивы литром кипятка, дайте настояться, процедите — и ополосните чистые волосы. Не смывайте.

В чём настоящая причина тусклости

Оказывается, чаще всего волосы тускнеют не из-за погоды или стресса, а из-за неправильного мытья головы.

Шампунь следует наносить только на корни — длину достаточно промыть пеной.

Мойте голову тёплой водой, а ополаскивайте прохладной — так кутикула "закроется" и волосы станут гладкими.

Если волосы жирнятся, добавьте пару капель яблочного уксуса в ополаскивание — он нейтрализует остатки щелочи и придаст блеск.

Фен и еда — друзья, если правильно использовать

Фен — не враг, если соблюдать простые правила:

нанесите каплю кокосового масла на кончики, сушите при средней температуре, держа фен на расстоянии 20 см и направляя поток воздуха по росту волос.

А ещё волосы "любят" белок, цинк и витамины группы B. Включите в рацион яйца, рыбу, орехи — и результат не заставит себя ждать.

Нет времени? Сделайте маску из авокадо и мёда. Половинку фрукта разомните, добавьте ложку мёда и нанесите на волосы на 30 минут. После смойте — и блеск будет как после салона.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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