Без фитнеса и диет: как убрать второй подбородок дома

Вы удивитесь, но лишний подбородок — не всегда следствие лишнего веса. Часто он появляется из-за сутулости, слабых мышц шеи и даже неправильного положения языка.
Хорошая новость: вернуть чёткий овал лица можно дома. Без операций, голодовок и спортивных марафонов. Достаточно 5 минут в день и зеркала.
Сядьте прямо. Язык — к верхнему небу. Медленно поднимайте подбородок вверх, чувствуя натяжение в шее. Задержитесь на 10 секунд и повторите 15 раз. Это активирует мышцы, которые из-за нашего образа жизни буквально "спят".
Чтобы ускорить результат, подключите лимфодренажный самомассаж. Нанесите каплю масла (подойдёт жожоба) и костяшками пальцев проведите от ключиц вверх к подбородку. Движения должны быть уверенными, но мягкими — как будто "гоните" отёки вверх.
Дополните практику одной привычкой: спите на спине. Поза на животе или боку приводит к заломам кожи и усугубляет проблему.
Регулярная шейная гимнастика не только улучшает контуры лица. Она нормализует лимфоотток, снимает зажимы, улучшает осанку и даже помогает от головной боли.
Попробуйте делать эти упражнения утром во время чистки зубов и вечером перед сном. Уже через 7 дней заметите, как подбородок стал подтянутым, а через месяц — забудете про тонну косметики для скульптурирования.
Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.