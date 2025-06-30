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Без фитнеса и диет: как убрать второй подбородок дома

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Вы удивитесь, но лишний подбородок — не всегда следствие лишнего веса. Часто он появляется из-за сутулости, слабых мышц шеи и даже неправильного положения языка.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Хорошая новость: вернуть чёткий овал лица можно дома. Без операций, голодовок и спортивных марафонов. Достаточно 5 минут в день и зеркала.

Простая техника, которую вы не найдёте в фитнес-группах

Сядьте прямо. Язык — к верхнему небу. Медленно поднимайте подбородок вверх, чувствуя натяжение в шее. Задержитесь на 10 секунд и повторите 15 раз. Это активирует мышцы, которые из-за нашего образа жизни буквально "спят".

Чтобы ускорить результат, подключите лимфодренажный самомассаж. Нанесите каплю масла (подойдёт жожоба) и костяшками пальцев проведите от ключиц вверх к подбородку. Движения должны быть уверенными, но мягкими — как будто "гоните" отёки вверх.

Дополните практику одной привычкой: спите на спине. Поза на животе или боку приводит к заломам кожи и усугубляет проблему.

Результаты не заставят ждать

Регулярная шейная гимнастика не только улучшает контуры лица. Она нормализует лимфоотток, снимает зажимы, улучшает осанку и даже помогает от головной боли.

Попробуйте делать эти упражнения утром во время чистки зубов и вечером перед сном. Уже через 7 дней заметите, как подбородок стал подтянутым, а через месяц — забудете про тонну косметики для скульптурирования.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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