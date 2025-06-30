Забудьте про крема: уход за кожей начинается с этого

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие верят, что молодость можно сохранить с помощью баночек и салонных процедур. Но практика показывает: даже дорогие крема не работают, если нарушена база — правильный уход за кожей.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Один из ключевых этапов — очищение. Причём не формальное, а глубокое и регулярное. Без него кожа не может полноценно обновляться, а значит — стареет быстрее.

Почему важно очищать кожу дважды

Весь день на лице скапливаются пыль, жир, макияж. Одно средство с этой задачей не справится. Поможет двойное очищение — это когда сначала используется одно средство для удаления макияжа и грязи, а потом второе, более мягкое, для завершения этапа и подготовки кожи к уходу.

Важно подбирать продукты по типу кожи:

для сухой — лучше использовать кремовые или масляные текстуры;

для жирной — гели или пенки с лёгким матирующим эффектом;

для чувствительной — максимально мягкие средства без отдушек;

для комбинированной — гелевые продукты с усиленным очищающим действием.

Когда очищать кожу

Самое важное очищение — вечернее. Именно оно удаляет всё накопившееся за день и позволяет коже восстанавливаться ночью. Утром достаточно лёгкой очистки, чтобы освежить лицо перед нанесением ухода.

Многие недооценивают этот шаг, предпочитая сразу наносить крем или маску. Но без чистой кожи никакое средство не сработает на полную мощность.

Старение начинается незаметно. И часто не с морщин, а с тусклого тона, забитых пор и воспалений. Всё это — последствия неправильного очищения. Начните с малого — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.



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