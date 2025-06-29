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Как выбор расчёски влияет на текстуру и блеск волос

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Иногда кажется, что волосы просто не в настроении. Пушатся, путаются, торчат — а причина может быть не в шампуне и не в погоде, а… в расчёске.

Девушка с медно-вишнёвым балаяжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с медно-вишнёвым балаяжем

То, из чего сделана ваша расчёска, напрямую влияет на состояние волос. Одни материалы только усиливают электризацию, другие — наоборот, делают пряди гладкими и послушными.

Пластик:

Пластиковые расчёски удобны и недорогие, хорошо распутывают узлы. Но есть нюанс: они часто наэлектризовывают волосы. Если ваши пряди "летят" и искрят — возможно, дело в пластике.

Дерево:

Идеальный вариант для тех, кто хочет избавиться от статического напряжения. Деревянные расчёски бережно воздействуют на кожу головы и сохраняют естественную текстуру волос.

Турмалин и нейлон:

Модели с турмалиновым или нейлоновым покрытием — достойная альтернатива. Они тоже уменьшают электризацию, но стоят ощутимо дороже, чем деревянные.

Натуральная щетина:

Щётки из волокон кабана или кактуса действуют мягко: они распределяют кожное сало от корней до кончиков, придавая волосам блеск и ухоженный вид.

Гладкие, будто отполированные волосы после использования щетины — не миф.

Научных доказательств её "чудесности" пока мало, но эффект — видимый. Особенно если вы цените естественный уход.

Выбор зависит от того, что для вас важнее — практичность или "салонный" результат без стайлеров. Главное — чтобы расчёска работала на ваши волосы, а не против них.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы. Также есть расчёски для шерсти животных. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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