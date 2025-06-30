Волосы выпадают, а настроение на нуле? Попробуйте эти добавки — эффект удивит

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей и волосами — это не только кремы и маски. Даже самый дорогой шампунь не сработает, если организму не хватает базовых питательных веществ. А если к этому добавить стресс и недосып — кожа тускнеет, волосы становятся ломкими, а настроение скачет. Тут на помощь приходят витамины и БАДы, которые реально работают — при грамотном подходе.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

Для сияющей кожи: что помогает

Витамин С — мощный антиоксидант, борется с тусклостью и поддерживает выработку коллагена.

— мощный антиоксидант, борется с тусклостью и поддерживает выработку коллагена. Витамин А (ретинол) — ускоряет обновление клеток и помогает при акне.

— ускоряет обновление клеток и помогает при акне. Цинк — регулирует сальные железы, снижает воспаления.

— регулирует сальные железы, снижает воспаления. Омега-3 — снимает раздражение и помогает при сухости кожи.

Для крепких волос: что искать

Биотин (витамин B7) — улучшает структуру волос, ускоряет рост.

— улучшает структуру волос, ускоряет рост. Железо — его дефицит может вызывать выпадение.

— его дефицит может вызывать выпадение. Коллаген — укрепляет волосяные фолликулы изнутри.

— укрепляет волосяные фолликулы изнутри. Кератин в капсулах — восполняет «строительный материал» волос.

Для нервов и настроения

Магний — снимает тревожность, улучшает сон и даже влияет на состояние кожи.

— снимает тревожность, улучшает сон и даже влияет на состояние кожи. Витамины группы B — поддерживают нервную систему и борются с утомляемостью.

— поддерживают нервную систему и борются с утомляемостью. L-триптофан — аминокислота, участвующая в выработке серотонина.

Как не ошибиться

Перед приёмом БАДов стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Лишнее — не полезно. Правильная дозировка, надёжный производитель и регулярность — залог результата.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.



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