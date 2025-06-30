Волосы выпадают, а настроение на нуле? Попробуйте эти добавки — эффект удивит

Уход за кожей и волосами — это не только кремы и маски. Даже самый дорогой шампунь не сработает, если организму не хватает базовых питательных веществ. А если к этому добавить стресс и недосып — кожа тускнеет, волосы становятся ломкими, а настроение скачет. Тут на помощь приходят витамины и БАДы, которые реально работают — при грамотном подходе.
Перед приёмом БАДов стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Лишнее — не полезно. Правильная дозировка, надёжный производитель и регулярность — залог результата.
Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
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