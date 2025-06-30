Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подвинься, Сен-Тропе: Северная Корея запускает мегакурорт Вонсан-Кальма
О чём молчат кошки и собаки: они пытались сказать, но вы опять неправильно их поняли
Этот салат из капусты с помидорами сделает ваши праздники незабываемыми — вот секрет его вкуса
Цена на нефть Brent опустилась до минимальной отметки с 6 июня 2025 года
Сначала 3%, потом ноль: астрономы вычислили, может ли этот астероид изменить курс
Мякоть для кожи, сок для почек: почему стоит есть этот овощ каждый день для молодости и здоровья
Вам за 60 лет? Забудьте о беге и плавании — эти три упражнения помогут укрепить все ваше тело
Кабина автомобиля будущего: стоит ли платить $3000 за апгрейд мультимедиа
Укусы без объявления войны: как кошка превратила будни в боевик без предупреждения

Волосы выпадают, а настроение на нуле? Попробуйте эти добавки — эффект удивит

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей и волосами — это не только кремы и маски. Даже самый дорогой шампунь не сработает, если организму не хватает базовых питательных веществ. А если к этому добавить стресс и недосып — кожа тускнеет, волосы становятся ломкими, а настроение скачет. Тут на помощь приходят витамины и БАДы, которые реально работают — при грамотном подходе.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Для сияющей кожи: что помогает

  • Витамин С — мощный антиоксидант, борется с тусклостью и поддерживает выработку коллагена.
  • Витамин А (ретинол) — ускоряет обновление клеток и помогает при акне.
  • Цинк — регулирует сальные железы, снижает воспаления.
  • Омега-3 — снимает раздражение и помогает при сухости кожи.

Для крепких волос: что искать

  • Биотин (витамин B7) — улучшает структуру волос, ускоряет рост.
  • Железо — его дефицит может вызывать выпадение.
  • Коллаген — укрепляет волосяные фолликулы изнутри.
  • Кератин в капсулах — восполняет «строительный материал» волос.

Для нервов и настроения

  • Магний — снимает тревожность, улучшает сон и даже влияет на состояние кожи.
  • Витамины группы B — поддерживают нервную систему и борются с утомляемостью.
  • L-триптофан — аминокислота, участвующая в выработке серотонина.

Как не ошибиться

Перед приёмом БАДов стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Лишнее — не полезно. Правильная дозировка, надёжный производитель и регулярность — залог результата.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Подвинься, Сен-Тропе: Северная Корея запускает мегакурорт Вонсан-Кальма
О чём молчат кошки и собаки: они пытались сказать, но вы опять неправильно их поняли
Этот салат из капусты с помидорами сделает ваши праздники незабываемыми — вот секрет его вкуса
Цена на нефть Brent опустилась до минимальной отметки с 6 июня 2025 года
Сначала 3%, потом ноль: астрономы вычислили, может ли этот астероид изменить курс
Мякоть для кожи, сок для почек: почему стоит есть этот овощ каждый день для молодости и здоровья
Волосы выпадают, а настроение на нуле? Попробуйте эти добавки — эффект удивит
Вам за 60 лет? Забудьте о беге и плавании — эти три упражнения помогут укрепить все ваше тело
Кабина автомобиля будущего: стоит ли платить $3000 за апгрейд мультимедиа
Укусы без объявления войны: как кошка превратила будни в боевик без предупреждения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.