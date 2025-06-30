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Хит из корейского ухода: зачем нужны пилинг-пэды и как не переборщить с кислотами

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг-пэды — не просто модный продукт из корейского ухода, а по-настоящему удобный способ мягко отшелушивать кожу и улучшать её состояние. Они выглядят как ватные диски, пропитанные активными составами — кислотами, витаминами и увлажняющими компонентами. Но чтобы эффект был заметным, важно знать, как их правильно применять.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Что такое пилинг-пэды и как они работают

Пилинг-пэды — это диски (обычно двусторонние), пропитанные раствором с AHA-, BHA- или PHA-кислотами. Их задача — мягко удалять ороговевшие клетки, очищать поры и стимулировать обновление кожи. В отличие от скрабов, пэды не травмируют поверхность и подходят даже для чувствительной кожи.

Когда и как использовать пэды

  • Вечером: большинство пилинг-пэдов лучше использовать вечером, чтобы избежать фоточувствительности.
  • 1–3 раза в неделю: не каждый день! Частота зависит от состава и чувствительности кожи.
  • На чистую кожу: перед нанесением тоника или сыворотки.
  • Без давления: мягкими движениями протрите лицо, избегая области вокруг глаз и губ.
  • После — уход и SPF: на следующий день обязательно использовать солнцезащитный крем.

Что нужно учитывать

  1. Не комбинируйте с ретинолом и другими кислотами в один день.
  2. Не используйте при активных воспалениях или сильной сухости.

Если появилась сильная сухость, зуд или жжение — отмените и восстановите барьер кремами с церамидами.

Что дают пилинг-пэды

  • Осветляют пигментацию
  • Сглаживают текстуру
  • Уменьшают чёрные точки
  • Улучшают впитываемость последующего ухода

При правильном использовании пилинг-пэды могут стать вашим лучшим помощником в уходе — мягко, быстро и без лишнего стресса.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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