Хит из корейского ухода: зачем нужны пилинг-пэды и как не переборщить с кислотами

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилинг-пэды — не просто модный продукт из корейского ухода, а по-настоящему удобный способ мягко отшелушивать кожу и улучшать её состояние. Они выглядят как ватные диски, пропитанные активными составами — кислотами, витаминами и увлажняющими компонентами. Но чтобы эффект был заметным, важно знать, как их правильно применять.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Что такое пилинг-пэды и как они работают

Пилинг-пэды — это диски (обычно двусторонние), пропитанные раствором с AHA-, BHA- или PHA-кислотами. Их задача — мягко удалять ороговевшие клетки, очищать поры и стимулировать обновление кожи. В отличие от скрабов, пэды не травмируют поверхность и подходят даже для чувствительной кожи.

Когда и как использовать пэды

Вечером: большинство пилинг-пэдов лучше использовать вечером, чтобы избежать фоточувствительности.

большинство пилинг-пэдов лучше использовать вечером, чтобы избежать фоточувствительности. 1–3 раза в неделю: не каждый день! Частота зависит от состава и чувствительности кожи.

не каждый день! Частота зависит от состава и чувствительности кожи. На чистую кожу: перед нанесением тоника или сыворотки.

перед нанесением тоника или сыворотки. Без давления: мягкими движениями протрите лицо, избегая области вокруг глаз и губ.

мягкими движениями протрите лицо, избегая области вокруг глаз и губ. После — уход и SPF: на следующий день обязательно использовать солнцезащитный крем.

Что нужно учитывать

Не комбинируйте с ретинолом и другими кислотами в один день. Не используйте при активных воспалениях или сильной сухости.

Если появилась сильная сухость, зуд или жжение — отмените и восстановите барьер кремами с церамидами.

Что дают пилинг-пэды

Осветляют пигментацию

Сглаживают текстуру

Уменьшают чёрные точки

Улучшают впитываемость последующего ухода

При правильном использовании пилинг-пэды могут стать вашим лучшим помощником в уходе — мягко, быстро и без лишнего стресса.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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