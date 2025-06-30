Хит из корейского ухода: зачем нужны пилинг-пэды и как не переборщить с кислотами

Пилинг-пэды — не просто модный продукт из корейского ухода, а по-настоящему удобный способ мягко отшелушивать кожу и улучшать её состояние. Они выглядят как ватные диски, пропитанные активными составами — кислотами, витаминами и увлажняющими компонентами. Но чтобы эффект был заметным, важно знать, как их правильно применять.
Пилинг-пэды — это диски (обычно двусторонние), пропитанные раствором с AHA-, BHA- или PHA-кислотами. Их задача — мягко удалять ороговевшие клетки, очищать поры и стимулировать обновление кожи. В отличие от скрабов, пэды не травмируют поверхность и подходят даже для чувствительной кожи.
Если появилась сильная сухость, зуд или жжение — отмените и восстановите барьер кремами с церамидами.
При правильном использовании пилинг-пэды могут стать вашим лучшим помощником в уходе — мягко, быстро и без лишнего стресса.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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