Бюджетные средства для волос, которые работают лучше, чем дорогие аналоги

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Красивые и здоровые волосы — не всегда результат дорогих процедур и люксовых флаконов. На полках масс-маркета и аптек можно найти настоящие находки, которые действительно работают. Главное — знать, что искать и для каких задач. Рассказываем, какие бюджетные средства достойны внимания и почему их стоит попробовать.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка укладывает волосы

Шампуни, которые бережно очищают

Syoss Pure & Care, Pantene Pro-V Aqua Light, Natura Siberica Oblepikha — примеры шампуней без агрессивных сульфатов, которые хорошо промывают, не пересушивая кожу головы. Они идеально подходят для ежедневного использования и не провоцируют зуд и шелушение.

Бальзамы и кондиционеры, которые реально работают

Garnier Fructis SOS Восстановление, Bielita Бальзам-ополаскиватель Keratin и Gliss Kur Total Repair — средства, которые делают волосы мягче, облегчают расчёсывание и придают блеск. В составе часто есть кератин, масла и витамины.

Маски, которые питают и восстанавливают

Compliment Кератин+, Organic Shop (разные серии) и Aussie 3 Minute Miracle — настоящие хиты. При регулярном использовании волосы становятся заметно плотнее, гладкими и меньше секутся. Стоимость — в пределах 300–500 рублей.

Несмываемый уход и масла

Garnier Botanic Therapy Масло-уход, Gliss Kur Эликсир, Belita Vitex жидкие кристаллы — помогают справиться с пушистостью, защищают кончики и придают ухоженный вид даже сухим волосам. Отлично подходят для нанесения после мытья или перед укладкой.

Ухоженные волосы — это не всегда дорого. Главное — подобрать базовые средства, которые решают именно ваши задачи: мягкое очищение, питание, защита. И многие из них доступны в ближайшей аптеке или супермаркете.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



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