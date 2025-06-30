Вся правда о соковом детоксе: вы теряете не жир, а здоровье

Соковые детоксы и монодиеты на фруктах обещают быстрое похудение, очищение организма и невероятный прилив энергии. Но правда ли, что всё так радужно? Разбираемся, что скрывается за модным словом «juice cleanse» и почему врачи относятся к соковым диетам с осторожностью.
Основной минус такой диеты — катастрофически низкое количество калорий. Организм быстро переходит в режим энергосбережения, метаболизм замедляется, а вместо жира начинает теряться мышечная масса. После возвращения к обычному питанию вес возвращается — часто с запасом.
Соки не содержат полноценного белка и практически лишены жиров. Эти элементы важны для регенерации клеток, гормонального баланса и устойчивой энергии. Их нехватка вызывает слабость, ухудшение состояния кожи, выпадение волос и сбои в цикле у женщин.
Фруктовые соки — это концентрат фруктозы без клетчатки. Они быстро всасываются, вызывая резкие скачки уровня сахара в крови и последующие спады. Это чревато раздражительностью, головокружением и повышенным риском инсулинорезистентности при частом повторении диеты.
Из-за отсутствия клетчатки пищеварительная система «отвыкает» от работы. После окончания детокса могут появиться запоры, вздутие и чувство тяжести. Соки не очищают организм, а лишь временно загружают его быстрыми углеводами.
Свежевыжатый сок — отличный источник витаминов, если использовать его как часть сбалансированного рациона. Лучше всего пить его утром с едой или как перекус, а не заменять им полноценное питание.
Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
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