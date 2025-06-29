Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евро под запретом? Сербский Alta Banka перестал обслуживать граждан России и Белоруссии
Заправил улучшенным — получил разочарование: почему чудо-бензин на АЗС не оправдывает ожиданий
Италия теряет терпение: новые ограничения для туристов, которые вас удивят
Переводите будильник несколько раз за утро? Вы не замечаете, но вот как ваше тело страдает от этого
Загадки Меркурия: Земля хранит куски самой близкой к Солнцу планеты
Серьёзный урок для его души: Катя Лель рассказала, что чувствует своего бывшего мужа между мирами
Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время
Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше
Бананы перед сном, после тренировки и не только: когда есть для максимальной пользы

Секонд-хенды снова в моде: почему даже стилисты выбирают одежду с историей

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Секонд-хенды давно перестали быть символом бедности. Сегодня это — площадка для модных находок, экотренд и способ выразить стиль без огромных трат. Всё больше модников, стилистов и блогеров заглядывают туда в поисках уникальных вещей. Разберёмся, почему это больше, чем просто экономия.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Экологично и осознанно

Одежда из вторичного оборота — это шаг к более ответственному потреблению. Фаст-фэшн создаёт тонны отходов и перегружает планету текстильным мусором. Покупая вещь, которая уже существует, вы продлеваете её жизнь и снижаете спрос на массовое производство. Это простой способ уменьшить личный экологический след.

Экономия без потери качества

В секонд-хендах можно найти вещи отличного качества — из натуральных тканей, известных брендов, нередко в идеальном состоянии и даже с бирками. Цена при этом в несколько раз ниже, чем в магазинах. Особенно выгодно покупать базовый гардероб, джинсы, свитеры и верхнюю одежду.

Уникальность и стиль

Магазины переполнены одинаковыми моделями, а в секонд-хенде можно найти винтажные вещи, редкие фасоны и необычные детали, которых точно не будет у всех. Это источник вдохновения и возможность собрать гардероб, отражающий вашу индивидуальность.

А как насчёт гигиены?

Современные секонд-хенды соблюдают санитарные нормы: одежда проходит обязательную обработку. А вы, как и с покупкой новой вещи, всегда можете постирать её дома перед первым ношением. Это простое правило — и никаких рисков.

Покупки в секонд-хенде — это не про стеснение, а про выбор: в пользу осознанности, экономии и настоящего стиля. Один визит — и вы поймёте, что это гораздо интереснее, чем кажется.

Уточнения

Се́конд-хе́нд — современный термин, обозначающий: бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный); процесс сбора, сортировки и продажи бывшей в употреблении одежды, обуви и других предметов обихода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время
Секонд-хенды снова в моде: почему даже стилисты выбирают одежду с историей
Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше
Бананы перед сном, после тренировки и не только: когда есть для максимальной пользы
Этот укус может убить питомца за пару минут: как распознать угрозу в саду
Разгадка медленного роста кукурузы: распространённые проблемы и их решение
Разорванная подушка и порванные обои: питомец пытается сказать вам
Выбор, за который не стыдно: 5 машин до 600 тысяч, которые ездят, а не ломаются
Как сделать чебуреки, которые заставят забыть про уличные
Спите неправильно? Эта ошибка мешает вашему телу восстановиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.