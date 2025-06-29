Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина сама приехала в руки покупателя: Tesla на автопилоте добралась до владельца
Первая кровь: Хачанов нанес поражение Джоковичу перед Уимблдоном – тревожный звонок для серба?
Жизнь в Бухаресте: как румынская столица покоряет экспатов своей доступностью
Центробанк прикрыл лазейку — теперь кредит под машину получить труднее
Эти документы нельзя показывать ГАИ: что вы не обязаны предъявлять при остановке
Полина Гагарина вспомнила о травматичном опыте: как Фабрика звёзд чуть не пошатнула её психику
Запах, от которого ваша собака без ума — его источник прямо у вас дома
Из речи миссис Деспард вытекало, что английские рабочие могут только завидовать своим русским товарищам… — писала газета Последние новости 30 июня 1931 года
Миф о страхе воды у кошек разрушен: вот как обстоят дела на самом деле

Честно о красках для волос: стоит ли переплачивать за премиум-сегмент

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Цены на краски для волос могут отличаться в разы, и у многих возникает закономерный вопрос: действительно ли дорогая краска работает лучше? Или за высокую стоимость мы просто переплачиваем за упаковку и маркетинг? Разбираемся, чем люкс отличается от масс-маркета, и стоит ли гнаться за ценой.

Окрашивание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашивание волос

Состав — первое, на что стоит смотреть

Дорогие краски чаще содержат больше ухаживающих компонентов: масла, керамиды, аминокислоты, антиоксиданты. Они помогают снизить вред от окрашивания, особенно если речь идёт о блонде или осветлении. В бюджетных вариантах тоже бывают уходовые добавки, но в меньшем объёме и с менее выраженным эффектом.

Стойкость и качество пигмента

Люкс-краски, как правило, обеспечивают более ровный, насыщенный и стойкий оттенок. Они лучше перекрывают седину, дольше сохраняют цвет и дают меньше желтизны при осветлении. Но при правильной технике окрашивания даже масс-маркет способен удивить — особенно если волосы не повреждены.

Удобство нанесения и консистенция

Премиум-краски часто имеют более приятную текстуру, легкое нанесение, меньше резкого запаха. Это делает процесс окрашивания комфортным, особенно для чувствительной кожи головы. В бюджетном сегменте консистенция может быть гуще, а аммиачный запах — ярче.

Профессиональный подход

Дорогие краски — это не всегда «магазинный» продукт. Многие премиум-линейки предназначены для салонного применения. Это означает, что краску подбирает мастер, ориентируясь на ваш исходный тон, состояние волос и нужный результат. В домашних условиях такой подход не всегда возможен, поэтому результат может отличаться.

Вывод

Разница между дорогой и дешёвой краской действительно есть, но решающим фактором остаётся не цена, а правильный подбор оттенка, качество волос и техника окрашивания. При грамотном подходе и бюджетная краска может дать отличный результат.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Зарубежный
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Устали от отёков и давления? Проверьте этот коварный ингредиент
Кто станет королём клубного футбола? Всё решится на турнире в США
BitBox02 Nova: кошелёк, который изменит ваше представление о безопасности криптовалют
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Австралия вне категорий: уникальная страна между океанами и классификациями
Откройте правду о сыре: как он влияет на ваши сновидения и настроение
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Пёс крутится, копает и наклоняет голову — и всё это не просто так
Косметика, которая работает и не разоряет: пять бюджетных брендов, достойных вашего внимания
30 июня: Тунгусский метеорит, ГКО и культ личности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.