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Косметика, которая работает и не разоряет: пять бюджетных брендов, достойных вашего внимания

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Хорошая декоративная косметика необязательно должна стоить как половина зарплаты. Сегодня на полках магазинов можно найти десятки бюджетных брендов, которые ничем не уступают люксу — ни по качеству, ни по стойкости, ни по эффекту. Главное — знать, что искать. Рассказываем, на какие марки стоит обратить внимание, если хочется сэкономить, но не жертвовать красотой.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

1. CATRICE — минимализм, который работает

Немецкий бренд CATRICE давно закрепился на рынке как символ доступного качества. Их тональные основы, консилеры и туши не уступают по эффективности более дорогим аналогам. Особенно популярна линейка True Skin Foundation — стойкая, увлажняющая и комфортная на коже.

2. Eveline — мультиформат и уход в одном флаконе

Польская марка Eveline предлагает широкий ассортимент: от BB-кремов до теней и подводок. Мягкие текстуры, ухаживающие компоненты и стойкость — отличительные черты этого бренда. Особенно хороши туши и блески для губ.

3. Vivienne Sabo — французский шарм по доступной цене

Vivienne Sabo — один из самых популярных бюджетных брендов. Культовая тушь Cabaret, устойчивые помады и красивые упаковки делают его любимцем многих. Отличный выбор для повседневного макияжа с романтичным акцентом.

4. Relouis — белорусская находка

Relouis предлагает продуманные формулы и актуальные текстуры. Особой любовью пользуются их матовые помады, стойкие карандаши и хайлайтеры. Косметика доступна, но при этом впечатляет качеством.

5. Luxvisage — скромная классика с хорошими формулами

Белорусский бренд Luxvisage заслужил доверие благодаря продуманным и удобным продуктам. Их помады, туши и тональные кремы часто получают отличные отзывы. Особенно стоит отметить жидкие тени — недорого и эффективно.

Бюджетная косметика давно перестала быть компромиссом. Среди доступных брендов можно найти настоящие жемчужины, которые помогут создать полноценный макияж без ущерба для кошелька.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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