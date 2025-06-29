Косметика, которая работает и не разоряет: пять бюджетных брендов, достойных вашего внимания

Хорошая декоративная косметика необязательно должна стоить как половина зарплаты. Сегодня на полках магазинов можно найти десятки бюджетных брендов, которые ничем не уступают люксу — ни по качеству, ни по стойкости, ни по эффекту. Главное — знать, что искать. Рассказываем, на какие марки стоит обратить внимание, если хочется сэкономить, но не жертвовать красотой.
Немецкий бренд CATRICE давно закрепился на рынке как символ доступного качества. Их тональные основы, консилеры и туши не уступают по эффективности более дорогим аналогам. Особенно популярна линейка True Skin Foundation — стойкая, увлажняющая и комфортная на коже.
Польская марка Eveline предлагает широкий ассортимент: от BB-кремов до теней и подводок. Мягкие текстуры, ухаживающие компоненты и стойкость — отличительные черты этого бренда. Особенно хороши туши и блески для губ.
Vivienne Sabo — один из самых популярных бюджетных брендов. Культовая тушь Cabaret, устойчивые помады и красивые упаковки делают его любимцем многих. Отличный выбор для повседневного макияжа с романтичным акцентом.
Relouis предлагает продуманные формулы и актуальные текстуры. Особой любовью пользуются их матовые помады, стойкие карандаши и хайлайтеры. Косметика доступна, но при этом впечатляет качеством.
Белорусский бренд Luxvisage заслужил доверие благодаря продуманным и удобным продуктам. Их помады, туши и тональные кремы часто получают отличные отзывы. Особенно стоит отметить жидкие тени — недорого и эффективно.
Бюджетная косметика давно перестала быть компромиссом. Среди доступных брендов можно найти настоящие жемчужины, которые помогут создать полноценный макияж без ущерба для кошелька.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
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