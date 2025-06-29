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Этот тренд цвета разрушает всё, что мы знали о моде — не успеете оглянуться

3:05
Моя семья » Красота и стиль

В мире моды постоянно появляются новые идеи, которые заставляют нас пересматривать привычные сочетания. И если вы думаете, что цветовая палитра летнего гардероба не может быть чем-то необычным, посмотрите на самые неожиданные тренды последних сезонов. Эти необычные комбинации цветов обещают стать неотъемлемой частью вашего образа.

Девушки в жёлтом, голубом и персиковом платьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушки в жёлтом, голубом и персиковом платьях

1. Синий индиго и вишнево-красный

Это сочетание идеально подходит для повседневных образов. Возьмите, к примеру, джинсы с темно-синим оттенком и добавьте яркие красные акценты. Такие детали, как красная сумка или пара балеток, легко освежат любой лук. Если хотите более сдержанный образ, выбирайте красные аксессуары в минималистичных формах, например, тонкие браслеты или красную сумочку. Важно помнить, что синий индиго и вишнево-красный прекрасно подходят для создания контраста и выделяют даже самые простые вещи.

2. Алый, красный и горчично-желтый

Настоящим трендом этого сезона становятся клетчатые ткани, и для того, чтобы этот стиль стал ярким акцентом в вашем летнем гардеробе, выбирайте рубашку в красно-белую клетку. Совместите ее с воздушной юбкой миди и добавьте сумочку горчично-желтого оттенка. Этот образ идеально подойдет для летних прогулок и создаст атмосферу легкости и беззаботности. Сочетание этих ярких цветов не только привлекает внимание, но и освежает настроение.

3. Сливочно-желтый и небесно-голубой

Цвета сливочного и небесного — это не просто модные оттенки, но и настоящие маст-хэвы для летних нарядов. Эти пастельные цвета привлекают внимание, при этом создают ощущение легкости и элегантности. Если вы выберете светло-голубое платье с аксессуарами сливочного оттенка, ваш образ станет идеальным для вечерней прогулки. Вдохновленные показами от Chanel и Jason Wu, такие комбинации становятся не только трендовыми, но и максимально универсальными.

4. Грушево-зеленый и серебристый металлик

Многие могут скептически отнестись к этой комбинации, но поверьте, эти цвета идеально сочетаются. Грушево-зеленый — это спокойный и нежный оттенок, а серебристый металлик добавляет в образ динамики и современности. Металлические аксессуары в сочетании с этим зеленым создадут ощущение утонченной элегантности. Завершите образ стильными серебряными украшениями, и вы будете выглядеть не только модно, но и утонченно.

Эти неожиданные сочетания цветов, которые мы видим на подиумах и в повседневной жизни, предлагают нам новый взгляд на привычный гардероб. Каждое из этих сочетаний имеет свою уникальную энергию, и в будущем оно может стать вашей личной модной находкой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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