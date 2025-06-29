Тусклый блонд летом? Эти простые секреты спасут ваши волосы

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Светлый блонд — это всегда ярко, элегантно и привлекает внимание. Но лето — настоящее испытание для этого оттенка. Солнце, вода, хлор и жара не щадят волосы, обесцвечивая их и подчеркивая нежелательные желтые оттенки. Как же сохранить блондинистую прическу сияющей и здоровой?

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Защита от солнца — обязательна

Так же, как мы защищаем кожу от солнца, следует заботиться и о волосах. Ультрафиолет разрушает кератин, окисляет пигмент и делает волосы тусклыми, ломкими, а оттенок блонда теряет свою свежесть. Продукты с УФ-фильтрами — это не роскошь, а необходимость для блондинистых волос. Они уменьшают окисление и защищают волосы от вредного воздействия солнца. Ищите средства с растительными антиоксидантами и натуральными фильтрами UVA/UVB.

Вода — ваш верный помощник

Простой, но часто игнорируемый шаг — увлажнение. Перед тем как пойти купаться, намочите волосы чистой водопроводной водой или нанесите несмываемый кондиционер. Это создаст защитную пленку, и волосы не будут впитывать соль или хлор, что помогает избежать пожелтения и обезвоживания. После водных процедур обязательно ополаскивайте волосы, чтобы минимизировать окисление.

Фиолетовый шампунь — да, но с умом

Фиолетовый шампунь — это настоящее спасение для блондинистых волос, особенно холодных оттенков. Он нейтрализует желтизну за счет фиолетовых пигментов. Однако не стоит им злоупотреблять. Чрезмерное использование может привести к сухости волос и даже нежелательным сероватым оттенкам. Используйте его в меру, чтобы сохранить красивый блонд.

Минимизируйте нагрев

Если у вас блонд, то ваши волосы уже более пористые и склонны к повреждениям. Слишком частое использование фена или утюжка только ухудшит ситуацию, делая волосы ломкими и тусклыми. Вместо этого попробуйте сушить волосы на воздухе или использовать укладку без тепла. Если же невозможно обойтись без термальных средств, не забудьте про термозащиту.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить свой блонд свежим и красивым даже в самые жаркие летние дни.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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