Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудничеству быть! Башкирия и МАЗ запустят завод по производству троллейбусов
Двигатель на века: моторы, которые не боятся пробега
Секреты популярности: Маргарита Овсянникова намекнула Егору Криду, кого стоит целовать для хайпа
Талант или наследство: почему Ефремова ждут в двух театрах?
Эти белые птицы умоляют вас о хлебе — но им он может стоить жизни
Эти ошибки портят ваш семейный отдых — как их избежать
Кошачье лицо на помидорах: неожиданное явление, которое разрушает урожай — спасаемся
Унитаз снова как новый: избавьтесь от желтых пятен без химии с этим простым трюком
Квеозин: этот витамин стирает возрастные изменения в мозге

Тусклый блонд летом? Эти простые секреты спасут ваши волосы

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Светлый блонд — это всегда ярко, элегантно и привлекает внимание. Но лето — настоящее испытание для этого оттенка. Солнце, вода, хлор и жара не щадят волосы, обесцвечивая их и подчеркивая нежелательные желтые оттенки. Как же сохранить блондинистую прическу сияющей и здоровой?

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Защита от солнца — обязательна

Так же, как мы защищаем кожу от солнца, следует заботиться и о волосах. Ультрафиолет разрушает кератин, окисляет пигмент и делает волосы тусклыми, ломкими, а оттенок блонда теряет свою свежесть. Продукты с УФ-фильтрами — это не роскошь, а необходимость для блондинистых волос. Они уменьшают окисление и защищают волосы от вредного воздействия солнца. Ищите средства с растительными антиоксидантами и натуральными фильтрами UVA/UVB.

Вода — ваш верный помощник

Простой, но часто игнорируемый шаг — увлажнение. Перед тем как пойти купаться, намочите волосы чистой водопроводной водой или нанесите несмываемый кондиционер. Это создаст защитную пленку, и волосы не будут впитывать соль или хлор, что помогает избежать пожелтения и обезвоживания. После водных процедур обязательно ополаскивайте волосы, чтобы минимизировать окисление.

Фиолетовый шампунь — да, но с умом

Фиолетовый шампунь — это настоящее спасение для блондинистых волос, особенно холодных оттенков. Он нейтрализует желтизну за счет фиолетовых пигментов. Однако не стоит им злоупотреблять. Чрезмерное использование может привести к сухости волос и даже нежелательным сероватым оттенкам. Используйте его в меру, чтобы сохранить красивый блонд.

Минимизируйте нагрев

Если у вас блонд, то ваши волосы уже более пористые и склонны к повреждениям. Слишком частое использование фена или утюжка только ухудшит ситуацию, делая волосы ломкими и тусклыми. Вместо этого попробуйте сушить волосы на воздухе или использовать укладку без тепла. Если же невозможно обойтись без термальных средств, не забудьте про термозащиту.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить свой блонд свежим и красивым даже в самые жаркие летние дни.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Последние материалы
Имбирь творит чудеса: раскройте 10 секретов крепкого здоровья и долголетия
Анна Хилькевич призналась в кризисе брака: мы теряли друг друга и себя, но спасли семью
Закатал — и как будто собрал весь огород в одну банку: овощное ассорти, которое съедается первым
России хватит на 1000 лет! Уголь остаётся в игре на столетия
Немцы массово отказываются от Турции — причина удивит даже россиян
Этот простой трюк с лавровым листом сделает ваш дом невероятно свежим — и вы не поверите, как быстро
Новая волна автоподстав: схемы становятся хитрее, а доказать невиновность — труднее
Не просто растение: вот почему папоротник должен быть в каждом доме
Когда жара сводит с ума — животные действуют нестандартно
Земля бьётся в конвульсиях: нечто внутри нашей планеты готово разорвать ее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.