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Скрытая мода: нижнее бельё, которое стало частью образа — и выглядит эффектно

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Когда бельё становится настроением, а не просто слоем под одеждой — это и есть настоящая мода. В 2025 году нижнее бельё перестало быть "невидимкой" и вышло в свет: его показывают под рубашками, используют как топ и подчёркивают в образах. Стало понятно: красивое бельё - не для кого-то, а в первую очередь — для себя.

Девушка в кружевном бра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кружевном бра

Главные тренды нижнего белья 2025

Бесшовность и гладкость

  • Минимализм на максимум. Без пуш-апа, страз и кружев "на показ". Только мягкие линии, невидимые под одеждой, и ощущение второй кожи. Такие комплекты хочется носить как самостоятельные топы.

Кружево перезагружается

  • "Ажур" стал базой. В моду вошли нежные вышивки в стиле ретро, паутинки и цветочные мотивы, которые выглядят одновременно невинно и чувственно.

Цвет — больше, чем нюд

  • Бельё больше не прячут, значит — можно играть с оттенками. Модные цвета: сливочно-жёлтый, нежно-голубой, фисташковый. Лучше всего смотрятся в тон к принтам в основном гардеробе.

Что покупать: 6 направлений

Натуральные материалы

  • Хлопок, лён, шёлк — фавориты для тех, кто ценит комфорт и заботится о коже.

Классика без жертв

  • Лёгкие бюстгальтеры без косточек, тонкие чашки, удобные формы. И никакой тяжёлой "бронетехники".

Прозрачная сетка

  • Минимализм с характером. Сетка даёт телу дышать и создаёт недосказанный, но притягательный образ.

Цветочный акцент

  • Флористика теперь не только в одежде. Бельё с вышивкой в виде мелких цветов или лифы в духе винтажных комплектов — must-have сезона.

Бельё как элемент образа

  • Лиф под рубашкой, бра под майкой или корсет поверх платья — игра с бельём вышла за пределы спальни. Главное — уверенность в себе.

Бралетт вместо push-up

  • Эстетика деликатного акцента. V-образный вырез визуально формирует грудь, создавая лёгкое и эффектное декольте без давления и косточек.

И ещё: можно и без

Если бюст позволяет, вы вполне можете отказаться от лифа. Майка или футболка под одежду — полезнее для лимфооттока и комфорта. Бельё - это про выбор, а не про обязательность.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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