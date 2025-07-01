Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето 2025 — время обувных парадоксов. Кроссовки с носом водолаза, балетки-полутапки и туфли с разделёнными пальцами. Но есть пара, которая не эпатирует, а влюбляет с первого шага. Boat shoes — или яхтенные туфли — теперь не только для палубы. Их носят в городе, на вечеринках, с пижамой и мужским костюмом. В тренде — комфорт, и именно он стал главным стилевым аргументом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в пиджаке и джинсах

Почему стоит попробовать boat shoes

Это альтернатива, а не компромисс

Если балетки и мюли уже поднадоели, яхтенные туфли — лёгкий способ обновить базу. Особенно в нейтральных оттенках: бежевом, чёрном, карамельном. Они универсальны, но не скучны.

Удобство, которое продумали для моряков

Boat shoes не скользят, их подошва гнётся, а нога в них чувствует себя как дома. Всё потому, что изначально они создавались для мокрых и качающихся палуб. Так что городской асфальт — им точно по плечу.

Легко вписываются в любой стиль

От преппи до расслабленного casual — яхтенные туфли адаптируются под всё. И в этом их сила.

С чем носить

Стиль преппи

Boat shoes стали модными ещё тогда, когда студенты из элитных колледжей носили их на каникулах. Чтобы повторить образ, достаточно взять V-образный джемпер, поло в ромб, плиссированную юбку или прямые брюки. Добавьте рубашку с галстуком и высокие носки — и вы уже в mood-board Ralph Lauren.

Морской стиль

Тельняшка + джинсы + boat shoes = образ, будто вы только что сошли с яхты. Для летнего настроения добавьте сумку из рафии и солнцезащитные очки — и в порт, даже если это только метро.

Пижамный casual

Если boat shoes из замши — они почти как домашние тапочки. Идеальны для расслабленного пижамного стиля. Летние брюки в полоску, рубашка из комплекта или худи — и готов наряд на прогулку по городу в стиле "я только вышла из сна, но выгляжу модно".

С мужского плеча

Boat shoes пришли из мужского гардероба — и им там было хорошо. Но и в женском они раскрываются по-новому. Добавьте оверсайз-костюм, однотонные джинсы-бойфренды или удлинённый пиджак, и получится идеально сбалансированный образ. Монохром в одежде и обуви — плюс 100 к стилю.

Boat shoes — это не тренд на сезон. Это ответ на главный модный запрос: как носить что-то комфортное, универсальное и в духе времени. Без перегибов, но с характером.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.



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