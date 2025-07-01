Пилинг дома — это не страшно: как обновить кожу без ошибок и ожогов

Здоровая кожа начинается не с сыворотки и не с дорогого крема. А с простого и недооценённого — регулярного отшелушивания. Потому что пока кожа носит на себе мёртвые клетки, никакое средство не работает как надо. И хотя пилинги ассоциируются с салонами, на деле их можно делать дома — и без вреда.
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Уход за кожей лица
Зачем коже пилинг
С возрастом и под действием внешних факторов — стресса, солнца, агрессивного ухода — обновление кожи замедляется. Отмершие клетки копятся, поры забиваются, лицо становится тусклым и капризным. Пилинг запускает обновление: "снимает" лишнее, чтобы кожа задышала и заработала.
Виды домашних пилингов: что реально работает
Химический (AHA/BHA)
Без трения — кислоты растворяют связи между клетками. До 10% — максимум для дома.
Механический (скрабы)
Работают сразу, но могут травмировать. Не подходят при акне, куперозе, чувствительности.
Ферментный (энзимы)
Самый деликатный. На основе папайи, ананаса и др. Идеальны для чувствительной кожи.
Какой пилинг для вашей кожи
Сухая: ферменты, гликолевая/молочная кислота до 8%. Нельзя скрабы и BHA.
Жирная: салициловая кислота (до 2%), AHA+BHA. Не использовать скрабы с крупными частицами.
Комбинированная: чередуйте ферменты и кислоты. Не одно средство на всё лицо.
Чувствительная: только ферменты, пудры, нейтральный pH. Кислоты, ментол, спирт.
Возрастная: AHA (5-8%), миндальная, чередование с ретинолом. Никакой агрессии и абразивов.
Когда пилинг под запретом
Активное воспаление, акне в стадии обострения.
Герпес, купероз, розацеа.
Беременность (особенно BHA).
После инъекций, лазера — нужен перерыв.
Одновременный приём ретиноидов.
Пилинги по сезонам
Осень-зима: время AHA/BHA. Курс 1 раз в 10 дней.
Весна: только мягкие кислоты и ферменты + SPF.
Лето: максимум — молочная кислота 3-5%, не чаще раза в 2 недели. И обязательно SPF 50.
Частые ошибки
Наносить кислоту после скраба — ожог.
Держать дольше "на всякий случай" — ошибка.
Комбинировать агрессивные средства — кожа сгорит.
Не использовать SPF после пилинга — пигментация обеспечена.
Мини-схема для новичков
Неделя 1: ферментный 2 раза.
Неделя 2: гликолевая 1 раз + фермент.
Неделя 3: BHA (если жирная кожа) или снова фермент.
Неделя 4: перерыв, базовый уход.
Как выбрать средство
Указан % кислоты.
pH 3,5-4,5.
Нет спирта, отдушек, агрессивных ПАВов.
Есть чёткая инструкция.
Короткий и понятный состав.
Пилинг — это не "пощипало — значит работает". Это умная перезагрузка кожи. Делайте по правилам — и результат будет не мгновенным, но стойким и безопасным.
Уточнения
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.