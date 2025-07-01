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Пилинг дома — это не страшно: как обновить кожу без ошибок и ожогов

3:20
Моя семья » Красота и стиль

Здоровая кожа начинается не с сыворотки и не с дорогого крема. А с простого и недооценённого — регулярного отшелушивания. Потому что пока кожа носит на себе мёртвые клетки, никакое средство не работает как надо. И хотя пилинги ассоциируются с салонами, на деле их можно делать дома — и без вреда.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Зачем коже пилинг

С возрастом и под действием внешних факторов — стресса, солнца, агрессивного ухода — обновление кожи замедляется. Отмершие клетки копятся, поры забиваются, лицо становится тусклым и капризным. Пилинг запускает обновление: "снимает" лишнее, чтобы кожа задышала и заработала.

Виды домашних пилингов: что реально работает

Химический (AHA/BHA)

  • Без трения — кислоты растворяют связи между клетками. До 10% — максимум для дома.

Механический (скрабы)

  • Работают сразу, но могут травмировать. Не подходят при акне, куперозе, чувствительности.

Ферментный (энзимы)

  • Самый деликатный. На основе папайи, ананаса и др. Идеальны для чувствительной кожи.

Какой пилинг для вашей кожи

  • Сухая: ферменты, гликолевая/молочная кислота до 8%. Нельзя скрабы и BHA.
  • Жирная: салициловая кислота (до 2%), AHA+BHA. Не использовать скрабы с крупными частицами.
  • Комбинированная: чередуйте ферменты и кислоты. Не одно средство на всё лицо.
  • Чувствительная: только ферменты, пудры, нейтральный pH. Кислоты, ментол, спирт.
  • Возрастная: AHA (5-8%), миндальная, чередование с ретинолом. Никакой агрессии и абразивов.

Когда пилинг под запретом

  • Активное воспаление, акне в стадии обострения.
  • Герпес, купероз, розацеа.
  • Беременность (особенно BHA).
  • После инъекций, лазера — нужен перерыв.
  • Одновременный приём ретиноидов.

Пилинги по сезонам

  • Осень-зима: время AHA/BHA. Курс 1 раз в 10 дней.
  • Весна: только мягкие кислоты и ферменты + SPF.
  • Лето: максимум — молочная кислота 3-5%, не чаще раза в 2 недели. И обязательно SPF 50.

Частые ошибки

  • Наносить кислоту после скраба — ожог.
  • Держать дольше "на всякий случай" — ошибка.
  • Комбинировать агрессивные средства — кожа сгорит.
  • Не использовать SPF после пилинга — пигментация обеспечена.

Мини-схема для новичков

  • Неделя 1: ферментный 2 раза.
  • Неделя 2: гликолевая 1 раз + фермент.
  • Неделя 3: BHA (если жирная кожа) или снова фермент.
  • Неделя 4: перерыв, базовый уход.

Как выбрать средство

  • Указан % кислоты.
  • pH 3,5-4,5.
  • Нет спирта, отдушек, агрессивных ПАВов.
  • Есть чёткая инструкция.
  • Короткий и понятный состав.

Пилинг — это не "пощипало — значит работает". Это умная перезагрузка кожи. Делайте по правилам — и результат будет не мгновенным, но стойким и безопасным.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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