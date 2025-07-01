Baby tee — футболка, как будто ты стащила её у сестры-подростка: дерзкий хит лета

Вещи теперь можно "одалживать" не у бойфрендов, а у младших сестёр и даже детей. Именно так выглядит главный тренд лета — baby tee, та самая укороченная футболка, которую хочется носить каждый день.
Это футболка, которая будто села после стирки — короткая по длине, с маленькими рукавами и обтягивающим силуэтом. Напоминает детские модели, отсюда и название. Носит её вся модная элита — от Беллы Хадид до Кендалл Дженнер. Причём кто-то — в винтажной с принтом рок-группы, а кто-то — в базовой белой с надписью "Too old for DiCaprio".
Этот тренд — не просто про инфантильность. Он вырос из ностальгии по нулевым, в стиле Y2K: низкая посадка, яркие принты, открытый живот. И немного дерзости в каждом образе.
Эта футболка — как настроение: немного дерзости, немного ностальгии и много стиля. Она не требует усилий, не нуждается в сложных сочетаниях и делает любой образ легче. Baby tee — идеальный вариант для тех, кто хочет быть в тренде, не теряя индивидуальности. Лето уже здесь. Самое время носить футболку, как будто вы её случайно одолжили… и не собираетесь возвращать.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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