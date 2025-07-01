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Baby tee — футболка, как будто ты стащила её у сестры-подростка: дерзкий хит лета

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Вещи теперь можно "одалживать" не у бойфрендов, а у младших сестёр и даже детей. Именно так выглядит главный тренд лета — baby tee, та самая укороченная футболка, которую хочется носить каждый день.

Девушка в укороченной футболке и джинсах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в укороченной футболке и джинсах

Что такое baby tee

Это футболка, которая будто села после стирки — короткая по длине, с маленькими рукавами и обтягивающим силуэтом. Напоминает детские модели, отсюда и название. Носит её вся модная элита — от Беллы Хадид до Кендалл Дженнер. Причём кто-то — в винтажной с принтом рок-группы, а кто-то — в базовой белой с надписью "Too old for DiCaprio".

Этот тренд — не просто про инфантильность. Он вырос из ностальгии по нулевым, в стиле Y2K: низкая посадка, яркие принты, открытый живот. И немного дерзости в каждом образе.

Какую baby tee выбрать

С надписью

  • Слоганы — всё. Хотите высказаться без слов? Пусть футболка скажет за вас: "We should all be feminists" или "Hottest person at work" — и это уже не просто одежда, а позиция.

С винтажным принтом

  • Ретро-группы, старые лого, цифры, полоска — всё, что отсылает к эстетике 80-х и 90-х, снова в деле.

Однотонную

  • Классика гардероба — белая baby tee. Не хотите белую — выберите чёрную или сливочно-жёлтую. Главное — плотный трикотаж и хорошая посадка.

С чем носить baby tee

С объёмным низом

  • Контраст "вверх в облипку — низ в объёме" работает безотказно. Добавьте шаровары, широкую юбку-баллон или пышную макси. И готово.

В духе Y2K

  • Низкая посадка, варёные джинсы, карго, пояс-цепочка, бомбер и, конечно, сумка такса. Нулевые вернулись — и мы не против.

В пижамной эстетике

  • Baby tee + шорты-боксеры в клетку или мягком хлопке — идеальный образ на лето. Особенно если на шортах заметный пояс и расслабленная посадка.

В повседневной капсуле

  • Надень с оверсайз-пиджаком, костюмными брюками, лоферами или кедами. Baby tee вписывается даже в строгий образ — и делает его живым.

Финальный штрих: baby tee — это про свободу

Эта футболка — как настроение: немного дерзости, немного ностальгии и много стиля. Она не требует усилий, не нуждается в сложных сочетаниях и делает любой образ легче. Baby tee — идеальный вариант для тех, кто хочет быть в тренде, не теряя индивидуальности. Лето уже здесь. Самое время носить футболку, как будто вы её случайно одолжили… и не собираетесь возвращать.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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