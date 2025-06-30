Одна вещь — десятки образов: как носить кимоно и выглядеть дорого и расслабленно

3:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Восточный стиль снова с нами — но в этот раз не как каприз моды, а как полноценный гардеробный герой. Если раньше кимоно тихо висело на заднем плане среди платьев и жакетов, то теперь оно в центре внимания. Носим его как платье, как кардиган, как накидку и даже как замену жакету. Универсальность? Сто баллов. Стиль? На максимуме. А главное — в кимоно легко чувствовать себя особенной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в кимоно на улице

Если ты давно хотела попробовать этот силуэт, но не знала, с чего начать — лови подборку самых классных моделей от российских брендов. И да, идеи с чем их сочетать — тоже прилагаются.

Befree

Один вариант — базовое чёрное кимоно, лаконичное и простое. Другой — с орнаментами: бежевый с мягким принтом или насыщенный с синими акцентами. К первому подойдут белые джинсы и яркие кроссовки, ко второму — голубые джинсы и майка-алкоголичка. Всё просто, ярко и по-летнему.

LIME

Лимонно-сливочный оттенок этого лета рулит — и кимоно от LIME попало в цвет точь-в-точь. Сочетай с голубыми джинсами и бордовыми деталями — получается модный микс сразу из трёх трендовых тонов. Второй образ — уже про романтику. Надевай поверх красивого белья — и иди на свидание, даже если оно с самой собой.

Charuel

Тут сразу два кимоно, и оба с характером. Кирпично-красное — яркое, носится и как платье, и как накидка. Лучше всего смотрится с нейтральными цветами — чёрным или айвори. Второй вариант — серо-бежевый минимализм. Можно надеть с белым или добавить яркий акцент — например, зелёную сумку.

Leffers

Льняное укороченное кимоно — находка для жары. Минималистичное, с интересным плетёным поясом, оно подчёркивает талию и сочетается с чем угодно: джинсы, брюки, юбки. Но если хочешь вау-эффект — возьми комплект из той же коллекции. Вещи словно созданы друг для друга.

Voishe

Если тебе не хватает цвета — загляни сюда. Voishe сделали ставку на яркость: есть и кобальтовый (привет, тренд 2026), и пудрово-бежевый, и насыщенные лиловые оттенки. Носи как платье или накидку — с поясом или без. Можно добавить шорты, топ или даже купальник, и ты уже готова к отпуску.

Polina Repik

Тут кимоно не просто часть образа — оно и есть образ. Особенно то, что с перьями — нежное, лёгкое, идеально к брюкам-алладинам. Второе — дерзкое и насыщенное, поэтому всё остальное в образе должно быть поспокойнее. Пусть кимоно говорит за тебя.

Лето — лучший повод попробовать новое

Кимоно — вещь, с которой можно играть. Надевать поверх шорт, сочетать с джинсами, носить как платье или пляжную накидку. Оно добавляет драмы, движения и лёгкости одновременно. И, честно говоря, в нём просто кайфово — будто ты главная героиня собственного модного романа.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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