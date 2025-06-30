Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба

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Прямые джинсы — базовая вещь, которая никогда не выйдет из моды. Их обожают и звезды, и стилисты, и девушки с хорошим вкусом. Особенно часто в них можно увидеть Кайю Гербер — иконический пример того, как простые джинсы могут выглядеть эффектно. Делимся 6 образами, которые легко собрать, не вылезая из зоны комфорта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в бандо и джинсах с красной сумкой

Возвращение 90-х: кожа, деним и панама

Хочешь выглядеть так, будто вышла из глянцевого журнала конца прошлого века? Тогда сочетаем прямые голубые джинсы с черными ботинками и кожаной курткой на пуговицах. Карманы, крупная фурнитура, плотная фактура — всё это только усиливает вайб 90-х. А утепленная панама завершает образ и делает его актуальным. Удобно, тепло и очень по-трендовому.

Жакет + деним = всегда работает

Прямые джинсы — идеальная пара для свободного жакета. Особенно если тот — в природных, спокойных оттенках: серый, песочный, беж, светлая карамель. Цвет обуви можно подбирать под тон жакета — чем светлее он, тем светлее обувь. А чтобы образ не был скучным, добавь яркий акцент: сумку, джемпер или шейный платок.

База + акцент: ставим на яркий жакет

Надоел скучный деним? Освежи его эффектной деталью — жакетом необычного цвета или с броским принтом. В качестве базы подойдёт простая белая футболка и классические кеды, но если хочется креатива — можно выбрать и цветную майку. Главное, чтобы она сочеталась с палитрой жакета, а не спорила с ним.

Кардиган, который больше не скучный

Да, кардиганы вернулись. И в новом сезоне они уже не ассоциируются с чем-то унылым. Надеваем его слегка расстегнутым, добавляем прямые джинсы, сумку с короткой ручкой и обувь на плоской подошве — получается нежно, удобно и невероятно женственно. Такой образ отлично работает на каждый день, особенно если хочется немного мягкости.

Французский шик: шелк, деним и горох

Идеальный образ для вдохновения парижским стилем: шелковая рубашка + укороченные прямые джинсы + шейный платок в горох. На ногах — босоножки или, если прохладно, ботильоны с облегающим голенищем. Всё просто, но вместе выглядит невероятно утончённо.

Свободный свитер + джинсы = уют и стиль

Для холодных дней — беспроигрышный вариант: прямые джинсы, объемный свитер в молочном цвете и ботинки точно в тон. Несмотря на оверсайз, образ не теряет формы — всё благодаря детали: ремню сумки, который делает силуэт собранным. Мягкость и структура — отличное сочетание.

Прямые джинсы — это не просто базовая вещь, а настоящий конструктор для создания модных образов. Их можно сочетать с чем угодно: от строгого жакета до расслабленного кардигана, от шелковой рубашки до кожаной куртки. Главное — не бояться экспериментировать с фактурами, оттенками и деталями. Повторить стиль Кайи Гербер или придумать свой — ты точно справишься!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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