Хочется перемен? Эти стрижки с челкой придают лицу лёгкость и киношный эффект

Ты тоже заметила? Челка снова в моде — и не просто где-то в Pinterest, а буквально на каждом втором лице. В метро, в кафе, на улицах. Особенно — челка-шторка. Такая мягкая, обрамляющая лицо, будто из романтического кино.
Хочешь перемен, но не готова на кардинальную смену длины? Начни с челки. Она как фильтр красоты: смягчает черты, делает образ живым и свежим. И если честно — идеально подходит для лета. Не жарко, легко укладывать, а на фото всегда эффектно.
Во-первых, это быстро. Иногда одной только челки достаточно, чтобы прическа выглядела как после укладки. Особенно если у тебя многослойная стрижка — волосы сами "ложатся" в нужную форму.
Во-вторых, это удобно. Да, по утрам, возможно, придётся потратить минуту-другую, но чаще всего — достаточно пройтись по ней пальцами или нанести текстурирующий спрей. Без танцев с феном и брашингом.
И в-третьих — это красиво. Настолько, что захочется смотреться в витрины.
Лето — идеальный момент для лёгких, но заметных трансформаций. И стрижка с челкой может стать тем самым шагом, который вдохновит на обновление не только внешности, но и настроения. Не бойся экспериментировать: волосы отрастут, а вот впечатление от нового образа останется надолго. Так почему бы не рискнуть — и не выбрать тот вариант, в котором ты почувствуешь себя особенно красивой именно сейчас?
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.