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Хочется перемен? Эти стрижки с челкой придают лицу лёгкость и киношный эффект

3:24
Моя семья » Красота и стиль

Ты тоже заметила? Челка снова в моде — и не просто где-то в Pinterest, а буквально на каждом втором лице. В метро, в кафе, на улицах. Особенно — челка-шторка. Такая мягкая, обрамляющая лицо, будто из романтического кино.

Девушка со стрижкой с челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка со стрижкой с челкой

Хочешь перемен, но не готова на кардинальную смену длины? Начни с челки. Она как фильтр красоты: смягчает черты, делает образ живым и свежим. И если честно — идеально подходит для лета. Не жарко, легко укладывать, а на фото всегда эффектно.

Почему челка — это тренд

Во-первых, это быстро. Иногда одной только челки достаточно, чтобы прическа выглядела как после укладки. Особенно если у тебя многослойная стрижка — волосы сами "ложатся" в нужную форму.

Во-вторых, это удобно. Да, по утрам, возможно, придётся потратить минуту-другую, но чаще всего — достаточно пройтись по ней пальцами или нанести текстурирующий спрей. Без танцев с феном и брашингом.

И в-третьих — это красиво. Настолько, что захочется смотреться в витрины.

9 стрижек, которые особенно хороши с челкой

Скрытая челка

  • Кажется, что челки нет — но она есть! Мягкие пряди сливаются с основной массой волос и создают ощущение лёгкости и естественности.

Челка-шторка

  • Симметрия, лёгкость, немного небрежности — и ты как героиня французского фильма. Подходит почти всем и на любой длине смотрится стильно.

Бабочка с челкой

  • Эта стрижка — как эффект "вау" в движении. Слои, объём и челка, немного прикрывающая брови. Очень воздушно и очень красиво.

Челка-перья

  • Для тех, кто любит короткие стрижки и хочет добавить в образ остроты. Особенно круто смотрится с пикси и рваными краями.

Кудрявая бабочка

  • Если у тебя кудри — это твой идеальный вариант. Челка придаёт мягкости, а сами волосы выглядят живыми и упругими.

Пышная челка

  • Мягкая, густая и чуть взъерошенная — эта челка выглядит как приглашение в отпуск. Слои придают ей движения, а лицо сразу становится выразительнее.

Объём и косой пробор

  • Челка на бок снова с нами! Особенно если укладка вдохновлена моделями 90-х. Женственно, дерзко и с ноткой глянца.

Микрочелка

  • Для смелых и оригинальных. Она короткая, неровная, немного панк, но в этом её прелесть — ты точно не останешься незамеченной.

Челка до бровей

  • Плотная и прямая — как у героинь аниме или моделей с подиума. Добавь немного пляжных волн — и получится стильный, контрастный образ.

Время перемен — начни с челки

Лето — идеальный момент для лёгких, но заметных трансформаций. И стрижка с челкой может стать тем самым шагом, который вдохновит на обновление не только внешности, но и настроения. Не бойся экспериментировать: волосы отрастут, а вот впечатление от нового образа останется надолго. Так почему бы не рискнуть — и не выбрать тот вариант, в котором ты почувствуешь себя особенно красивой именно сейчас?

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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