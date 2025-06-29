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Забудьте эти 6 привычек — они только вредят волосам, хотя кажутся полезными

3:33
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что про волосы мы знаем всё. Но вот парадокс — чем больше советов, тем больше путаницы. Какие-то из них передаются "по женской линии", другие подкидывает реклама, а третьи — подружки в чате. Настало время разобраться, какие мифы про волосы только вредят и почему пора перестать в них верить.

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Миф №1: если шампунь хорошо пенится — он круче

Кому не нравится густая ароматная пена? Кажется, вот оно — настоящее очищение. Но правда в том, что слишком "пенный" шампунь может быть слишком агрессивным. Вместе с грязью он вымывает всё полезное: натуральные масла, которые защищают кожу головы и волосы.

На выходе — пересушенные, тусклые волосы и обострённая чувствительность. Меньше пены — не значит хуже. Это может быть как раз то, что нужно твоим волосам.

Миф №2: секущиеся кончики можно склеить

О, как хочется верить, что есть волшебная сыворотка, которая "чинит" волосы… Но, увы, если концы начали расслаиваться — они уже повреждены. Ни один крем не способен вернуть им прежнюю форму.

Все эти "восстанавливающие" средства — это, скорее, временные маскировщики. Чтобы избавиться от секущихся концов, придётся взять ножницы. Зато потом волосы будут выглядеть ухоженными и здоровыми.

Миф №3: волосы растут быстрее после стрижки

Очень распространённый миф: чем чаще стрижёшь — тем быстрее растут. На самом деле стрижка влияет только на внешний вид, а не на скорость роста.

Рост волос зависит от кожи головы, питания и… генетики. Поэтому сколько бы ты ни отстригала по сантиметру, "рапунцель" ты не станешь, если у твоего организма другие планы.

Миф №4: можно стать блондинкой за один раз

В соцсетях всё выглядит волшебно: была брюнеткой — и вдруг идеальный холодный блонд. В жизни всё иначе. Осветление — это марафон, особенно если волосы длинные или тёмные от природы.

Попытка всё сделать за один раз — верный путь к соломе вместо волос. Гораздо безопаснее двигаться поэтапно. Красота требует терпения, а не срочности.

Миф №5: любую прическу можно повторить

"Сделай мне вот как на этой фотке!" — звучит знакомо? Но реальность часто отличается от картинки. У каждой девушки своя текстура, густота, толщина и форма головы. А на фото часто скрываются накладные пряди, фотошоп или удачный ракурс.

Поэтому даже если стиль тебе очень нравится, результат может выглядеть совсем иначе. И это нормально.

Миф №6: сухой шампунь — это замена обычному

Когда времени в обрез, сухой шампунь кажется настоящим спасением. Но вот в чём подвох: он не очищает, а просто маскирует жирность. Если использовать его постоянно, можно получить не свежесть, а зуд, дискомфорт и слабые корни.

Иногда — да, удобно. Постоянно — нет. Ничто не заменит воды и хорошего мытья головы.

Не миф, а правда

Уход за волосами — это не магия и не мифология. Это про осознанность, регулярность и отказ от старых заблуждений. Чем быстрее выбросишь эти мифы из головы, тем лучше будут выглядеть твои волосы.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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