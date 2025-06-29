Бьюти-супергерои по типу кожи: какие маски спасут тебя от сухости, жирного блеска и тусклого цвета

Маски для лица долгое время казались чем-то второстепенным — "приятной мелочью" после очищения и увлажнения. Но те, кто использует их осознанно и регулярно, знают: маска — это как супергерой в косметичке. Главное — выбрать её по типу кожи и с правильными активными компонентами. Разбираемся вместе с косметологом, какие формулы и текстуры работают действительно эффективно.
Для сухой кожи важны не только увлажняющие, но и восстанавливающие и успокаивающие маски. Особенно хороши тканевые маски с эссенцией и впитываемые кремовые формулы — их не нужно смывать, достаточно убрать излишки салфеткой.
Глиняные и плёнкообразующие маски — то, что нужно для жирной кожи. Они очищают поры, регулируют себум и улучшают текстуру кожи. Главное — выбирать средства с мягким действием, чтобы не вызвать эффект "пересушенной стянутости".
Для чувствительной кожи нужны продукты с противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Идеальны гелевые и биоцеллюлозные маски — они максимально мягко ложатся на кожу и успокаивают её за считанные минуты.
Маски для зрелой кожи должны не просто увлажнять, а стимулировать выработку коллагена и повышать плотность кожи. Идеальны антивозрастные тканевые или гелевые форматы, особенно в курсовом применении.
Обрати внимание на тканевые маски из спанлейса — экологичного материала, созданного без химии с помощью водяного давления. Он идеально прилегает к коже и помогает активным веществам проникать глубже, что особенно важно для чувствительной и возрастной кожи.
Добавив маску в бьюти-рутину 2-3 раза в неделю, ты не просто расслабляешься. Ты даёшь коже концентрированный уход, усиливаешь эффект других средств и защищаешь себя от многих проблем. И это точно стоит пары лишних минут в ванной.
Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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