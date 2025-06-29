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Бьюти-супергерои по типу кожи: какие маски спасут тебя от сухости, жирного блеска и тусклого цвета

3:47
Моя семья » Красота и стиль

Маски для лица долгое время казались чем-то второстепенным — "приятной мелочью" после очищения и увлажнения. Но те, кто использует их осознанно и регулярно, знают: маска — это как супергерой в косметичке. Главное — выбрать её по типу кожи и с правильными активными компонентами. Разбираемся вместе с косметологом, какие формулы и текстуры работают действительно эффективно.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Сухая кожа: питать, а не просто увлажнять

Для сухой кожи важны не только увлажняющие, но и восстанавливающие и успокаивающие маски. Особенно хороши тканевые маски с эссенцией и впитываемые кремовые формулы — их не нужно смывать, достаточно убрать излишки салфеткой.

Лучшие ингредиенты

  • Керамиды: восстанавливают липидный барьер и удерживают влагу.
  • Пантенол: снимает стянутость и запускает восстановление.
  • Гиалуроновая кислота: глубоко увлажняет и делает кожу более упругой.

Жирная и комбинированная кожа: очистить без пересушивания

Глиняные и плёнкообразующие маски — то, что нужно для жирной кожи. Они очищают поры, регулируют себум и улучшают текстуру кожи. Главное — выбирать средства с мягким действием, чтобы не вызвать эффект "пересушенной стянутости".

Идеальные компоненты

  • Салициловая кислота: чистит поры и предотвращает воспаления.
  • Гликолевая кислота: мягко отшелушивает и выравнивает тон.
  • Ретиноиды: уменьшают выработку кожного жира и сужают поры.

Чувствительная кожа: успокоение и защита

Для чувствительной кожи нужны продукты с противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Идеальны гелевые и биоцеллюлозные маски — они максимально мягко ложатся на кожу и успокаивают её за считанные минуты.

Что искать в составе

  • Центелла азиатская: снимает покраснения и укрепляет капилляры.
  • Ниацинамид: повышает защитные функции кожи и ускоряет заживление.
  • Азелаиновая кислота: мягко борется с раздражениями и воспалениями.

Возрастная кожа: упругость и сияние

Маски для зрелой кожи должны не просто увлажнять, а стимулировать выработку коллагена и повышать плотность кожи. Идеальны антивозрастные тканевые или гелевые форматы, особенно в курсовом применении.

Активные компоненты

  • Ретинол: выравнивает рельеф, уменьшает морщины.
  • Пептиды: укрепляют кожу и повышают её эластичность.
  • Аскорбил тетра-изопальмитат: мощный антиоксидант, защищающий от старения.

Обрати внимание на тканевые маски из спанлейса — экологичного материала, созданного без химии с помощью водяного давления. Он идеально прилегает к коже и помогает активным веществам проникать глубже, что особенно важно для чувствительной и возрастной кожи.

Как включить маски в свою бьюти-рутину

  • Регулярность важна: один сеанс мало что даст. Лучше пройти курс: по 1 маске через день в течение 10 дней.
  • Учитывай время суток: увлажняющие и восстанавливающие — вечером, очищающие — днём или после душа.
  • Смотри на состав: даже самая красивая упаковка — не повод игнорировать список ингредиентов.

Вывод: маски — не баловство, а важный шаг в уходе

Добавив маску в бьюти-рутину 2-3 раза в неделю, ты не просто расслабляешься. Ты даёшь коже концентрированный уход, усиливаешь эффект других средств и защищаешь себя от многих проблем. И это точно стоит пары лишних минут в ванной.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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