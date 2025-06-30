Детская кожа просит помощи: что нанести, чтобы прогулка не обернулась ожогами и слезами

Летом солнце греет не только душу, но и кожу — порой слишком активно. Чтобы сохранить её гладкой и здоровой, важно вовремя подключить правильную защиту. Подбираем SPF под свой ритм жизни: будь то утро в городе, отдых на пляже или семейная прогулка в парке.
В будни вы преимущественно в офисе или кафе? Вам подойдут тональные средства или ВВ-кремы с SPF 15-20. Такие продукты не только выравнивают тон, но и защищают кожу от ультрафиолета.
Хороший вариант — многофункциональные средства: они одновременно увлажняют, борются с пигментацией, придают сияние и могут заменить дневной крем.
Если вы — мама на прогулке или просто любите походить по городу, выбирайте средства с SPF 30 и выше. Гели и эмульсии подойдут жирной коже, кремы — сухой и нормальной. Не забывайте про зону декольте, шею, плечи и руки — открытые участки тоже нуждаются в заботе.
После пилинга или других процедур стоит повысить уровень защиты до SPF 50+. Наносите крем за 15 минут до выхода и обновляйте каждые два часа — особенно если вы на улице долго.
Когда вы на солнце подолгу — на пикнике, в горах, у воды — стандартный SPF 20 не справится. Здесь важно брать продукты с SPF 50 для лица и тела, плюс отдельные средства для губ и чувствительных зон (например, стики с цинком).
Если планируете купаться — ищите водостойкие формулы. Они не смоются сразу, но всё равно требуют обновления через каждые 2 часа.
Даже самый мощный крем не спасёт, если вы часами под открытым солнцем. Надевайте шляпу, очки, рубашку с длинным рукавом и не забывайте правило сиесты: с 11:00 до 15:00 лучше прятаться в тени.
Детская кожа в разы чувствительнее взрослой. До 3 лет малышей вообще лучше не выставлять под прямое солнце. А если вы всё же идёте гулять — только с детским кремом SPF 50+ и в головном уборе.
Для активных игр и купания отлично подойдут спреи с водостойкой формулой. Их легко наносить, и дети меньше капризничают.
Вернулись домой — не расслабляйтесь. Ультрафиолет иссушает кожу, даже если вы его не заметили. Умойтесь, примите душ и нанесите лёгкий лосьон или гель с алоэ, гиалуронкой, витаминами А и Е. Они помогут снять стянутость и вернуть коже мягкость.
Если появились покраснения — используйте SOS-средства с пантенолом. Они охлаждают и снимают воспаление.
И, конечно, на следующий день — снова SPF. Кожа после солнца становится особенно уязвимой.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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