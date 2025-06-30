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Ваниль, лаванда и немного скраба — превратите вечерний душ в ритуал против стресса и усталости

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Мы даже не замечаем, как сильно запахи влияют на нас. Они поднимают настроение, расслабляют, пробуждают воспоминания или мотивируют на подвиги. А если подойти к этому осознанно, аромат может стать союзником: помочь проснуться перед сложным днем, снять напряжение вечером или просто подарить себе минуту счастья. Главное — выбрать подходящее средство и превратить обычный уход за кожей в спа-ритуал.

Ароматерапия
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Ароматерапия

Ароматерапия в душе: заряжаемся и расслабляемся

Превратите утренний душ или вечернюю ванну в мини-церемонию — с помощью ароматных гелей для душа. Если хочется бодрости — берите фруктовые или цитрусовые запахи. Нужно успокоиться — лучше подойдут лаванда, ромашка или древесные ноты. А аромат какао, ванили или корицы подарит ощущение уюта и даже немного согреет душу.

Раз в неделю заменяйте гель скрабом — он мягко удалит ороговевшие клетки, сделает кожу гладкой и готовой к увлажнению. Для мягкого эффекта наносите скраб на влажную кожу, а для более выраженного — сначала на сухую, потом массируйте мокрой рукой. Идеальный способ освежиться после тяжелого дня.

Массаж щеткой: быстрый способ взбодриться и улучшить тонус

Один из простейших и самых эффективных способов взбодриться — массаж сухой щеткой. Делайте его с утра: это поможет разогнать лимфу, убрать легкие отеки и придать телу приятный румянец. Начинайте с ног и двигайтесь вверх. Главное — не переусердствовать, чтобы не травмировать кожу.

После массажа или душа обязательно нанесите крем — он поможет "запечатать" влагу и сделает кожу мягкой и бархатистой.

Если день только начинается — вперёд к делам. А если впереди вечер — закутайтесь в плед или мягкий халат, заварите чай и наслаждайтесь покоем.

Спа-уход для мужчин: просто, быстро и приятно

Забота о себе — это не только про женщин. Мужчинам тоже важно уделять внимание коже. И не обязательно тратить на это полдня.

Бритье — отличная возможность начать: распарьте лицо теплым полотенцем, нанесите гель или пену с приятным "мужским" ароматом и завершите уход охлаждающим бальзамом. Несколько минут — и вы чувствуете себя как после визита к барберу.

После душа — пара движений: ароматный гель и увлажняющий крем. И даже если день прошёл на бегу, вечером можно устроить ванну с морской солью и пеной — просто включите спокойную музыку и отпустите мысли. Настоящее спа дома — в любое время.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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