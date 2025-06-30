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Соль, ветер и жара делают волосы как мочалку — но есть простой спрей, который спасает ситуацию

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время отпусков, солнца и легкости. Но пока вы наслаждаетесь теплым ветром и морскими волнами, ваши волосы могут переживать не лучший сезон. Чтобы не бегать осенью по салонам в попытке спасти пересушенные локоны, стоит позаботиться о них заранее. Вот несколько простых, но действенных правил летнего ухода за волосами.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Основные угрозы для волос летом

Мы любим лето за солнце и свободу, но для волос этот сезон — настоящее испытание. Ультрафиолет разрушает структуру, делает пряди тусклыми и безжизненными. Морская вода высушивает, особенно в паре с жарким воздухом. А ветер действует как горячий фен — сушит и путает волосы, провоцируя ломкость и сечение.

Солнцезащита — не только для кожи

Солнцезащитные средства нужны и волосам. Самый удобный формат — легкий спрей с SPF. Наносите его по всей длине за 15-20 минут до выхода на улицу. И не забудьте взять с собой: защиту нужно обновлять каждые 2 часа, особенно после купания.

У вас сухие или поврежденные волосы? Выбирайте средства с более насыщенной текстурой — солнцезащитные кремы и бальзамы дадут и защиту, и питание.

Правильное очищение — ключ к восстановлению

После купания в море или бассейне волосы нужно обязательно ополоснуть чистой проточной водой, чтобы смыть соль и хлор. Затем можно нанести легкий несмываемый крем или спрей, чтобы восстановить баланс влаги.

Для обычного мытья головы подойдет мягкий шампунь, соответствующий типу волос. Ищите в составе фильтры от ультрафиолета — это дополнительная защита.

Увлажнение и питание: важные шаги ухода

После мытья обязательно используйте бальзам — он закроет чешуйки волоса, придаст гладкость и блеск. Лучше, если он будет с SPF. Затем можно нанести несмываемый спрей, который защитит от спутывания и насытит влагой.

Особое внимание — кончикам. Они страдают первыми, поэтому подойдут легкие масла и питательные сыворотки, которые защитят от сечения и ломкости.

Укрепление — массаж и контрастный душ

Для здоровья волос важна не только длина, но и корни. Делайте легкий массаж головы: двигая пальцами кожу, вы улучшите кровообращение и питание волосяных луковиц. Можно усилить эффект с помощью контрастного душа — чередуйте теплую и прохладную воду, заканчивая процедуру холодной струей.

Летняя укладка: аккуратно и без перегрева

Сведите к минимуму горячие укладки. Если без фена никак, используйте термозащитные средства — они смягчают, увлажняют и создают барьер от жара. Хороший выбор — кремы и спреи с термозащитой и витаминами.

Уточнения

Мочалка — волокнистое изделие для мытья тела или посуды.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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