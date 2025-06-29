Гель, точечный крем и маска раз в неделю — секретный уход подростков с идеальной кожей

Подростковая кожа редко бывает спокойной — гормональные бури превращают лицо в зону сражения с жирным блеском, воспалениями и комедонами. Хорошая новость: грамотно подобранный уход помогает взять ситуацию под контроль. Только три шага — и кожа снова дышит чистотой.
Умывание — это база. Для подростковой кожи подойдут гели или пенки с мягкой формулой: они удаляют излишки себума и загрязнения, не пересушивая кожу. Присматривайтесь к составу — полезны цинк, уголь, каолин, зеленый чай. А для баланса — глицерин, гиалуроновая кислота и другие увлажняющие агенты.
Если подросток уже пользуется макияжем, особенно важен двухэтапный вечерний уход: сначала удаляем косметику мицеллярной водой или гидрофильным маслом, затем умываемся гелем.
Не забудьте про тоник. Он восстанавливает pH и придает ощущение свежести. Лучше выбирать средства без спирта, с витаминами и успокаивающими компонентами.
Жирная кожа — не повод избегать увлажнения. Напротив, обезвоженность стимулирует выработку кожного сала, и проблемы лишь усугубляются. После умывания утром нанесите легкий гель, эмульсию или крем с гиалуроновой кислотой, витамином С, пробиотиками.
Выбирайте продукты с пометкой "некомедогенно" — они не забивают поры. Матирующий эффект будет плюсом: лицо дольше останется свежим и без блеска.
На ночь — легкий питательный крем. Он не должен быть плотным или оставлять липкую пленку, зато насытит кожу полезными веществами.
Если высыпания единичные, с ними можно справиться дома. Используйте специальные гели и кремы для точечного нанесения — они борются с покраснением и ускоряют заживление.
Раз в неделю можно делать очищающую маску с углем, каолином или цинком. Она избавит от излишков себума, сузит поры и предотвратит появление черных точек.
Есть комедоны? Помогут мягкие пилинги: энзимные пудры, скатки или средства с кислотами. А вот скрабы и механическое воздействие лучше отложить, если на коже есть воспаления — можно только навредить.
Замените пилинг очищающей маской и не забудьте про увлажнение после процедуры.
Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.
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