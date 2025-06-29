Пятна, прыщи, ломкие пряди: один чек-лист возвращает красоту коже и волосам после отпуска

3:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жаркое солнце, соленая вода, пыльные города и ветер с пляжа — летом кожа и волосы переживают не лучший сезон. А к сентябрю это выливается в сухость, тусклость, пигментные пятна, обострение акне и ломкие пряди. Вернуть себе сияющий вид — возможно! Главное — начать восстановление вовремя и грамотно.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Уход за кожей лица: 5 шагов к восстановлению

Увлажнение на максималках

После активного солнца даже жирная кожа может стать обезвоженной. Это проявляется стянутостью, шелушениями, утомленным тоном. Первым делом в ход идут маски — курс из 7-10 дней поможет вернуть коже мягкость и гладкость. Отлично подойдут маски с гиалуроновой кислотой, скваланом, водорослями и пантенолом.

После очищения наносите сыворотку на влажную кожу, а затем — крем, чтобы "запечатать" влагу. Утром — легкий увлажняющий, на ночь — питательный с маслами и витаминами.

Пилинг без паники

Фруктовые кислоты, энзимы и скатки мягко убирают мертвые клетки, возвращая коже сияние. Используйте их раз в неделю. Завершайте уход сывороткой или кремом с витамином С — он осветляет и выравнивает тон. Не забывайте: кислоты + солнце = риск, так что SPF — мастхэв.

Работа с пигментными пятнами

SPF 50+ каждый день — защита от усугубления проблемы. Для осветления пятен подойдут витамин С, кислоты, арбутин, койевая кислота. Вечером — отбеливающий крем, утром — витаминосодержащая сыворотка.

Акне после солнца

Спрячьте плотные текстуры с маслами и переходите на гелевую умывалку, салициловый тоник и легкий крем с цинком. Воспаления обрабатывайте точечно гелями с чайным деревом или кислотами.

Купероз и сосудистые звездочки

Укрепить капилляры помогут кремы с рутином, витамином К и экстрактом конского каштана. Избегайте скрабов и масок с разогревающим эффектом. И, снова, солнцезащита — круглый год.

Сентябрьская косметичка: базовый набор

Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой

Крем с SPF

Сыворотка с витамином С

Пилинг (энзимный или кислотный)

Маски — увлажняющие и питательные

Кремы: питательный, антикуперозный, осветляющий

Волосы после лета: как вернуть им силу

Подравняйте кончики

Пересушенные и ломкие — они не подлежат "реанимации". Стрижка даже на 2 см освежит вид и ускорит рост.

Правильное мытье

Теплая вода, мягкий шампунь без агрессивных ПАВ и обязательно — кондиционер. После — травяной отвар, если есть время: он укрепит волосы и улучшит состояние кожи головы.

Восстановление и защита

Маски с кератином, маслами, пептидами и витаминами должны появиться в уходе хотя бы раз в неделю. Несмываемые средства помогут закрепить эффект и защитить волосы от внешних факторов. Сыворотка или крем — для нормальных волос, масло — для сухих, легкий флюид — для жирных.

Минимизируйте вред

На время откажитесь от утюжков, завивки и агрессивной окраски. Окрашивайтесь безаммиачными средствами, сушите феном в режиме холодного воздуха и используйте термозащиту.

Внутреннее питание

Орехи, рыба, яйца, печень, шпинат и гречка обеспечат белок, железо, селен и омега-3. Это топливо для здоровых фолликулов и блестящих волос.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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