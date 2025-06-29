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Сыворотка не работает? Возможно, вы забываете самый важный шаг при нанесении гиалуроновой кислоты

2:45
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время это слово мелькает на каждом втором флаконе с кремом или сывороткой. Но что же на самом деле такое гиалуроновая кислота, почему она так важна для нашей кожи и как правильно ею пользоваться, чтобы не получить обратный эффект?

Ампулы
Фото: wellcomecollection.org by wellcomeimages.org, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ампулы

Что такое гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — это не какой-то инородный ингредиент, а вполне родная молекула для человеческого организма. Она входит в состав кожи, соединительных тканей и даже глазной жидкости. Главное её предназначение — удерживать влагу. Одна её молекула способна связать количество воды в тысячу раз больше собственного веса.

Но с возрастом её производство в организме замедляется, и кожа становится суше, теряет упругость, тускнеет. Ультрафиолет, стресс, неправильное питание и недосып тоже способствуют "обезвоживанию" — и именно здесь на помощь приходит уходовая косметика с гиалуроновой кислотой.

Как правильно использовать средства с гиалуроновой кислотой

Продукты с гиалуронкой — это настоящие спасатели для обезвоженной, уставшей кожи. Они помогают надолго сохранить влагу в эпидермисе, выравнивают рельеф, уменьшают ощущение стянутости. Но важно понимать: если использовать их неправильно, они могут дать прямо противоположный результат.

Гиалуроновая кислота втягивает влагу — в идеале, из воздуха. Но если воздух в помещении сухой (например, зимой с отоплением), то молекулы могут начать тянуть влагу… из самой кожи. Поэтому:

  • Используйте такие средства во влажной ванной (после душа или умывания).

  • Наносите на влажную кожу, не вытирая лицо досуха.

  • Обязательно закрепляйте эффект кремом или маслом, чтобы запереть влагу внутри.

Такой тройной подход помогает достичь максимального эффекта — уже после первого применения кожа выглядит более живой, напитанной и сияющей.

Не только для лица

Гиалуроновая кислота — это не только о гладкой коже. Она участвует в восстановлении тканей, замедляет старение, помогает работе суставов. Поэтому её добавляют не только в кремы, но и в:

  • БАДы и таблетки,

  • глазные и носовые капли,

  • лосьоны для тела,

  • средства для интимного ухода,

  • инъекции и мезотерапию.

Обрабатывать стоит не только лицо, но и зону шеи, декольте, рук. И, конечно, стоит помнить: даже самый натуральный компонент требует разумного подхода и не исключает консультации со специалистом, особенно если вы используете концентраты или добавки.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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