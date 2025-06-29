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Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда

3:09
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Жаркое лето заставляет нас искать новые способы борьбы с жирным блеском кожи. В то время как многие прибегают к матирующим кремам и пудрам, такие методы лишь маскируют проблему. Как же нормализовать работу сальных желез и вернуть коже здоровое сияние?

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Почему кожа начинает блестеть летом

Сальные железы играют важную роль в поддержании баланса кожи, создавая гидролипидный барьер, который защищает от потери влаги и внешних агрессивных факторов, таких как загрязнения или ультрафиолет. Однако, когда кожа подвергается воздействию этих факторов, она начинает вырабатывать больше себума — естественного кожного сала.

Летом сальные железы работают активнее. Это связано с тем, что природное выделение жира помогает регулировать температуру тела. Как только температура повышается, лицо начинает блестеть сильнее. И хотя термальная вода помогает уменьшить температуру на поверхности кожи, она лишь временно "усыпляет" активность сальных желез.

Как влиять на выработку себума

Если сальный блеск — не единственная проблема, стоит обратить внимание на расширенные поры, акне и комедоны, которые могут появиться из-за чрезмерной выработки себума.

Грамотное очищение кожи

Правильное очищение — это основа борьбы с излишним блеском и проблемами с кожей. Поры могут забиваться, если на них остается косметика, грязь и себум. Это способствует образованию черных точек, а также увеличивает выработку кожного сала.

Для утреннего очищения достаточно смыть жирный блеск, который появляется за ночь. Подойдут мягкие средства, такие как гель или молочко без спирта и активных компонентов. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить защитный барьер кожи.

Вечером же нужно делать двухэтапное очищение: сначала удалить декоративную косметику, а затем очистить поры от избытка себума. Это можно сделать с помощью мицеллярной воды и геля для умывания или умыванием в два этапа с молочком.

Если после использования тоника на ватном диске остаются следы косметики, значит, очищение было неполным. Лучше избегать агрессивных очищающих средств, которые могут снять не только загрязнения, но и защитный слой, что откроет доступ бактериям.

Ультразвуковая щетка для умывания

Сегодня на рынке есть множество щеток для умывания, но не все они одинаково эффективны. Ошибочно полагать, что их работа заключается только в удалении грязи с помощью ворсинок. Современные гаджеты используют ультразвук и ионное очищение.

Ультразвук разрушает фолликулярные отложения жира и омертвевшие клетки, а положительно заряженные ионы притягивают отрицательно заряженные частицы себума, выводя их наружу. Многие щетки также включают лимфодренажный массаж, который стимулирует приток крови, ускоряя регенерацию клеток.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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