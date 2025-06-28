Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плавание, от которого трясутся весы: как без беговых мучений влезть в любимые джинсы
Где в Марселе насладиться закатом? Лучшие пять ресторанов для романтического ужина
Как не сорваться на сладкое, когда всё бесит: рабочие методы для реальной жизни
Су Хо заменит Джамшута: рабочие из Северной Кореи покорили стройки в России
Регионы с избытком энергии нашли новое применение — и оно связано с криптовалютой
Безобидная игра закончилась в клинике: что проглатывают кошки и собаки
Не поливайте лук и чеснок вечером: узнайте, как это влияет на ваш урожай
Салат-сенсация за копейки: тёртая свекла с яблоком и чесноком оживляет любое мясное блюдо
Турбомотор против атмосферника: разгон с огоньком или пробег на века — битва без компромиссов

Один спрей — и слёз при расчёсывании больше не будет: секрет послушных локонов для малышей

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Ассортимент детской косметики сегодня огромный — тут тебе и шампуни с ароматом жвачки, и пенки для купания с клубничным мороженым, и зубные пасты в тюбиках с мультяшными героями. Но за внешней привлекательностью часто скрываются не самые безопасные составы. Разбираемся, какой должна быть действительно хорошая и безопасная косметика для малышей.

малыш
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
малыш

Уход для самых маленьких

С первого дня жизни кожа младенца требует особенного ухода. В арсенале родителей появляются гели, масла, кремы, салфетки, шампуни — базовый набор для новорождённого. В холодное время добавляется защитный крем от ветра и мороза, летом — солнцезащитное средство.

И здесь главный критерий — маркировка "0+". Это означает, что продукт безопасен для кожи младенца. Такие средства не содержат агрессивных ПАВов, синтетических ароматизаторов, красителей и других раздражающих компонентов. pH таких продуктов — нейтральный, чтобы не нарушать защитный барьер кожи.

Идеально, если в составе будут натуральные компоненты: пантенол, экстракты календулы, ромашки, алоэ, масла ши, миндаля или жожоба. Эти ингредиенты успокаивают, увлажняют и защищают детскую кожу.

Уход за дошкольниками: с заботой и весельем

В возрасте от 2 до 6 лет многие дети уже обожают купаться — но часто "забывают" помыть голову или руки. Помочь могут разноцветные гели, ароматные пенки и забавное мыло — только выбирайте их не только по внешнему виду.

Читайте состав. В нем по-прежнему должны быть мягкие ПАВы, масла, витамины и растительные экстракты. Обратите внимание и на возрастные рекомендации на упаковке — у детей кожа всё ещё тонкая и уязвимая.

Что касается волос — важен шампунь с пометкой "без слёз", pH-нейтральный. Часто это формат "2 в 1" — и шампунь, и кондиционер одновременно. Этого достаточно: бальзамы могут быть слишком тяжёлыми для детских волос.

Если у ребёнка длинные волосы или кудри, выручит спрей для облегчения расчёсывания. Он сделает локоны мягкими и послушными — и больше никаких слёз при попытке заплести косичку.

Улыбка с первых зубов

Как только у малыша появляется первый зуб, пора начинать гигиену полости рта. Сперва — салфетки или силиконовые щёточки, потом — зубная паста, предназначенная для малышей.

Очень важно не покупать пасту наугад. Обсудите это с детским стоматологом: кому-то с раннего возраста необходим фтор (в безопасной дозировке), кому-то он противопоказан.

И помните: хорошая зубная паста должна быть не просто с клубничным вкусом, а эффективной. Регулярная чистка дважды в день, щётка, соответствующая возрасту, и её замена каждые 2-3 месяца — залог того, что у малыша будет не только милая улыбка, но и здоровые зубы.

Уточнения

Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы — жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Домашние животные
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам
Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам
Последние материалы
Су Хо заменит Джамшута: рабочие из Северной Кореи покорили стройки в России
Регионы с избытком энергии нашли новое применение — и оно связано с криптовалютой
Безобидная игра закончилась в клинике: что проглатывают кошки и собаки
Не поливайте лук и чеснок вечером: узнайте, как это влияет на ваш урожай
Один спрей — и слёз при расчёсывании больше не будет: секрет послушных локонов для малышей
Салат-сенсация за копейки: тёртая свекла с яблоком и чесноком оживляет любое мясное блюдо
Турбомотор против атмосферника: разгон с огоньком или пробег на века — битва без компромиссов
Уборщиц заменит чудо-машина: этот робот чистит унитазы, моет пол и не только
Лайфхак от профессиональной уборщицы: как убрать вонь из стиралки без химии
Забудьте про таблетки: всего пять овощей или фруктов в день помогают уснуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.