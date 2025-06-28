Один спрей — и слёз при расчёсывании больше не будет: секрет послушных локонов для малышей

3:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ассортимент детской косметики сегодня огромный — тут тебе и шампуни с ароматом жвачки, и пенки для купания с клубничным мороженым, и зубные пасты в тюбиках с мультяшными героями. Но за внешней привлекательностью часто скрываются не самые безопасные составы. Разбираемся, какой должна быть действительно хорошая и безопасная косметика для малышей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ малыш

Уход для самых маленьких

С первого дня жизни кожа младенца требует особенного ухода. В арсенале родителей появляются гели, масла, кремы, салфетки, шампуни — базовый набор для новорождённого. В холодное время добавляется защитный крем от ветра и мороза, летом — солнцезащитное средство.

И здесь главный критерий — маркировка "0+". Это означает, что продукт безопасен для кожи младенца. Такие средства не содержат агрессивных ПАВов, синтетических ароматизаторов, красителей и других раздражающих компонентов. pH таких продуктов — нейтральный, чтобы не нарушать защитный барьер кожи.

Идеально, если в составе будут натуральные компоненты: пантенол, экстракты календулы, ромашки, алоэ, масла ши, миндаля или жожоба. Эти ингредиенты успокаивают, увлажняют и защищают детскую кожу.

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В возрасте от 2 до 6 лет многие дети уже обожают купаться — но часто "забывают" помыть голову или руки. Помочь могут разноцветные гели, ароматные пенки и забавное мыло — только выбирайте их не только по внешнему виду.

Читайте состав. В нем по-прежнему должны быть мягкие ПАВы, масла, витамины и растительные экстракты. Обратите внимание и на возрастные рекомендации на упаковке — у детей кожа всё ещё тонкая и уязвимая.

Что касается волос — важен шампунь с пометкой "без слёз", pH-нейтральный. Часто это формат "2 в 1" — и шампунь, и кондиционер одновременно. Этого достаточно: бальзамы могут быть слишком тяжёлыми для детских волос.

Если у ребёнка длинные волосы или кудри, выручит спрей для облегчения расчёсывания. Он сделает локоны мягкими и послушными — и больше никаких слёз при попытке заплести косичку.

Улыбка с первых зубов

Как только у малыша появляется первый зуб, пора начинать гигиену полости рта. Сперва — салфетки или силиконовые щёточки, потом — зубная паста, предназначенная для малышей.

Очень важно не покупать пасту наугад. Обсудите это с детским стоматологом: кому-то с раннего возраста необходим фтор (в безопасной дозировке), кому-то он противопоказан.

И помните: хорошая зубная паста должна быть не просто с клубничным вкусом, а эффективной. Регулярная чистка дважды в день, щётка, соответствующая возрасту, и её замена каждые 2-3 месяца — залог того, что у малыша будет не только милая улыбка, но и здоровые зубы.

Уточнения

Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы — жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.



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