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Пять минут в день — и волосы выглядят, как после салона: простой уход без особых затрат

3:22
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Красивые и сильные волосы — это не столько заслуга генетики, сколько результат заботы и регулярного ухода. Чтобы локоны оставались здоровыми и радовали блеском, не нужно устраивать ритуалы красоты каждый день. Достаточно следовать нескольким простым и понятным правилам. Собрали восемь практичных советов, которые помогут улучшить состояние волос без особых затрат времени и усилий.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Мытьё головы — это больше, чем просто привычка

Перед тем как намочить волосы, пройдитесь по ним расчёской. Это уменьшит спутывание и облегчит последующий уход. Вода не должна быть ни горячей, ни ледяной — оптимальная температура около 40 °C. Это поможет очистить кожу головы и не навредит структуре волос.

Шампунь лучше использовать дважды. Первый раз он удаляет поверхностную грязь и остатки укладки, второй — уже очищает кожу головы.

Кондиционер — не прихоть, а необходимость

Он делает волосы мягкими, легче расчёсываемыми и визуально более ухоженными. Наносить его нужно по длине, избегая корней, чтобы сохранить объем. Сейчас легко выбрать кондиционер по типу волос и нужному эффекту: для окрашенных, сухих, тонких, лишённых блеска. В составах ищите полезные компоненты — экстракты растений, биотин, гиалуроновую кислоту.

Пора поменять пробор

Даже небольшое смещение пробора на 1-2 сантиметра помогает избежать заломов, выпадения волос и визуальной "усталости" причёски. Периодическая смена привычного направления укладки освежает внешний вид.

Осторожнее с тугими хвостами

Плотно затянутые пучки и высокие хвосты выглядят эффектно, но при частом использовании провоцируют ломкость волос и головную боль. Отдавайте предпочтение расслабленным прическам или легкому плетению — такие укладки не травмируют волосы и смотрятся не менее стильно.

Уход за кожей головы — это важно

Используйте пилинги с кислотами раз в неделю: они удаляют остатки стайлинговых средств, ороговевшие клетки и улучшают микроциркуляцию. После процедуры хорошо нанести лёгкий увлажняющий лосьон — он успокоит кожу и дополнительно подпитает корни.

Несмываемые средства — быстрый способ улучшить состояние волос

Такие продукты не только питают волосы изнутри, но и визуально преображают их. Для жирных волос подойдут лёгкие флюиды, для нормальных — сыворотки и кремы, а сухие и поврежденные волосы "скажут спасибо" маслам и плотным бальзамам. Главное — не переборщить с количеством.

Обратите внимание на кончики

Даже если вы отращиваете длину, не забывайте подрезать кончики примерно раз в 4-6 недель. Удаляя всего 1 сантиметр, вы избавляетесь от секущихся участков и сохраняете здоровый вид причёски.

Укладка без перегрева

Щипцы, утюжки и фены — частые причины ломкости и сухости. Старайтесь реже использовать горячие приборы, выбирайте минимальные температуры и всегда наносите термозащиту. Это поможет сохранить природную структуру и блеск волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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