Выглядеть на миллион даже после трёх совещаний: чем спасти лицо, волосы и руки в условиях офиса

3:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Офис — это не подиум, но выглядеть опрятно и уверенно хочется каждый день. Особенно — если запланированы важные встречи, презентации или просто хочется чувствовать себя в форме. Идеальный внешний вид — это не столько макияж, сколько уверенность, которую он может подарить. А правильная косметичка легко справится с этой задачей.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка работает за нотубуком

Уход за кожей в условиях офиса

Битва за температуру в офисе идёт постоянно: кто-то включает кондиционер на полную, другим — дует от каждого сквозняка. Всё это влияет на кожу. Сухой воздух тянет из неё влагу, а духота может сделать её тусклой и уставшей.

Термальная вода — ваш главный союзник. Она моментально освежает и возвращает коже живой вид. А если хочется дополнительного эффекта — возьмите в офис патчи для глаз. Пятнадцать минут, и следов от усталости не останется.

Нельзя забывать и про уход за руками: офисный воздух сушит кожу, поэтому берите с собой крем лёгкой текстуры. Удобнее всего — миниатюры. Идеально, если в комплекте будет масло для кутикулы — в форме карандаша, которое не оставляет жирных следов, но придаёт ногтям ухоженность.

Для губ пригодится бальзам или лёгкий блеск с натуральными маслами. Он смягчит и защитит, а также освежит макияж в середине дня.

Как ухаживать за волосами в течение рабочего дня

Дождь, ветер, пересушенный воздух — всё это отражается на причёске. В офисной косметичке должен быть несмываемый спрей для волос. Он придаёт блеск, убирает пушистость, а ещё защищает локоны от пересушивания.

Сухой шампунь — находка для тех, у кого внезапно намечается встреча, а волосы "не первой свежести". Он придаёт объём и визуальную чистоту за пару минут.

Если у вас короткая стрижка, держите под рукой текстурирующую пудру или воск. Буквально щепотка — и укладка снова в форме.

Минимальный макияж — максимум эффекта

Не успели накраситься дома? Или макияж "поплыл" после пары часов за компьютером? Ситуацию спасёт ВВ-крем или лёгкий тональник. Его можно нанести спонжем или пальцами — без маски на лице, но с эффектом выровненного тона.

Тинт — настоящая находка для офисного макияжа. Персиковый оттенок придаст свежести, а ягодный — выразительности. Используйте его на губах, скулах и даже веках. Главное — быстро растушевать, чтобы не было пятен.

Ароматы и свежесть — последние штрихи

Антиперспирант в офисной косметичке — обязательный элемент. Лучше всего — в виде шарикового или стика. А чтобы обувь не стала источником неловкости, добавьте дезодорант для обуви — компактный и эффективный.

В качестве завершающего акцента используйте парфюмированную дымку. Она ненавязчива, но оставляет за вами приятный ароматный след. Идеальна для офиса — не вызывает раздражения у коллег и освежает лучше, чем духи.

Такой продуманный набор из уходовых и декоративных средств поможет не только освежить макияж, но и сохранить уверенность в себе даже в самые насыщенные дни. Главное — подберите то, что подходит именно вам, и пусть ваша косметичка работает на ваш образ.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



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