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Без этих продуктов макияж глаз выглядит устало: что должно быть в косметичке каждой женщины

Моя семья » Красота и стиль

Глаза — это первое, на что обращают внимание. Один правильно выведенный штрих может полностью преобразить взгляд, а грамотно подобранная палитра — сделать образ законченным. Но с чего начать, когда выбор в магазинах просто огромный? Ниже — 8 продуктов, которые стоит иметь под рукой, если хочется легко и уверенно подчеркнуть красоту глаз.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Карандаш для век

Классика жанра. С его помощью можно сделать чёткую графичную линию или легкий дымчатый контур. Карандаши бывают:

  • деревянные - подойдут для классической подводки по веку;

  • гелевые - мягкие, яркие и стойкие, идеальны для вечернего макияжа.

Если используете гелевый карандаш — работайте быстро: текстура быстро фиксируется.

Каял

Он выглядит как карандаш, но работает совсем иначе. Благодаря мягкой кремовой текстуре идеально подходит для слизистой и межресничного пространства. Каял:

  • придает взгляду глубину;

  • делает ресницы визуально гуще;

  • белый каял — ваш секретный помощник для свежего взгляда даже после бессонной ночи.

Жидкая подводка

Если хочется чётких стрелок и драматичного акцента — это то, что нужно. Лучший способ нарисовать их:

  • начать с середины века к внешнему уголку;

  • потом от середины — к внутреннему;

  • кончик вести вверх под углом 15-30 градусов к брови.

Секрет успеха — практика. И ватная палочка на всякий случай.

Гелевая подводка

Любимая альтернатива для тех, кто не дружит с жидкой. Наносится кистью, быстро фиксируется, идеально подходит для четких линий. Главное:

  • использовать базу под тени;

  • выбрать тонкую кисть;

  • всегда иметь под рукой средство для коррекции.

Лайнер или маркер

Прост в использовании и даёт яркий насыщенный цвет. Отличный выбор, если хочется:

  • быстрый результат;

  • стойкий макияж без лишних усилий;

  • визуально увеличить глаза, прокрасив межресничный край.

Сухие тени

Тот случай, когда можно играть с оттенками бесконечно. Матовые — для повседневности, шиммер — для сияния. Советы:

  • матовые наносятся кистью;

  • для яркости используйте влажный аппликатор;

  • комбинируйте текстуры и цвета — макияж будет многослойным и эффектным.

Жидкие тени

Не такие уж и жидкие — скорее кремовые. Наносятся пальцами или спонжем, быстро растушёвываются. Сатиновый финиш придаёт взгляду глубину. Можно наносить:

  • на чистое веко;

  • поверх сухих теней — для драматического эффекта.

Тушь для ресниц

Ни один макияж глаз без неё не завершён. Удлиняющая — для повседневности, объемная — для эффектного выхода. Лайфхаки:

  • наносите тушь зигзагообразными движениями;

  • дайте первому слою подсохнуть, прежде чем наносить второй;

  • выделите внешние ресницы — это делает взгляд распахнутым.

Если вы только начинаете осваивать макияж глаз, не стоит сразу хвататься за всё и пытаться повторить сложные образы из соцсетей. Начните с базового набора и научитесь уверенно наносить подводку, растушёвывать тени и выбирать тушь, подходящую именно вашей форме глаз. Со временем вы заметите, как рука становится увереннее, а результат — всё более выразительным. Помните: в макияже важна не только техника, но и удовольствие от процесса.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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