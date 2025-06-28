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Макияж без кистей и зеркала: вот что можно нанести на бегу — результат как после визажиста

3:26
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня декоративная косметика становится не только модной, но и умной. Больше не нужно носить с собой полкосметички — достаточно всего двух-трех продуктов, чтобы собрать полноценный макияж. Универсальные средства экономят место, время и — главное — силы. Разбираемся, какие из них действительно работают и как их правильно использовать.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Мультистик: один стик — три задачи

Мультистик — это универсальное средство в формате карандаша, которое подойдет и для губ, и для щек, и даже для век. У него плотная, но податливая текстура, которая легко распределяется и отлично держится в течение дня. Цветовая палитра обычно включает спокойные натуральные оттенки, но выбор стоит делать с оглядкой на цветотип.

  • Холодный подтон кожи и светлые волосы — выбирайте фуксию, розовый с лиловым отливом.

  • Теплый подтон и загар — лучше подойдут коралловые и персиковые тона.

Наносить мультистик нужно на сухую кожу и сразу растушевывать. Он прекрасно смотрится даже на веках: правильный оттенок добавляет глазам глубины и делает взгляд свежим. Чтобы продлить стойкость, можно закрепить его сухими тенями.

Тинт: легкость и стойкость

Тинт на водной основе — это не только для губ. Он отлично смотрится на скулах, веках и любых других участках, которые хочется подчеркнуть. У него почти невесомая текстура, и он мгновенно фиксируется, подстраиваясь под тон кожи.

  • На губах тинт можно комбинировать с блеском или помадой — получится объемный эффект.

  • На щеках — даст натуральный румянец. Добавьте немного хайлайтера — и получите эффект "сияющей кожи".

  • На веках — мягкий акцент, который объединяет весь образ.

Тинт — это находка для тех, кто любит естественный макияж и хочет выглядеть свежо без лишних усилий.

Глиттер: акцент, который не требует усилий

Глиттер — это экспресс-средство, если нужно срочно превратить дневной макияж в вечерний. Его обычно выпускают на гелевой или кремовой основе, так что он легко ложится и не осыпается.

Куда наносить:

  • под бровь — для подсветки взгляда,

  • в уголки глаз — для выразительности,

  • на скулы и виски — как акцент,

  • на губы или даже в волосы — если настроение позволяет.

Главное правило: выбирайте одну-две зоны, не больше. Иначе есть риск переборщить и выглядеть чересчур нарядно.

Универсальные палетки и румяна: всё в одном

Если хочется упростить рутину до максимума — выбирайте палетки, в которых есть сразу несколько продуктов: пудра, тон, румяна, бронзер, хайлайтер. Все они подойдут не только для лица, но и для глаз, губ и зоны декольте.

Для настоящих минималистов подойдут и одни универсальные румяна. Достаточно немного средства:

  • на щеки — для свежести,

  • на лоб и подбородок — чтобы выровнять тон,

  • на веки и губы — для эффекта монохромного макияжа.

Жидкие формулы легко наносятся пальцами, сухие — лучше наносить кистью или спонжем. В любом случае — быстрый результат без лишних усилий.

Уточнения

Визажист (от фр. visage — «лицо, облик, образ, вид», художник по лицу или — makeup artist (англ. makeup artist «художник по макияжу»)) — специалист в области макияжа, мастер по созданию образа с помощью косметических средств.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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