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Один ингредиент в маске — и волосы становятся гуще, крепче и растут быстрее: секрет домашнего ухода

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Хорошо подобранная маска для волос способна буквально преобразить локоны. Она может вернуть им блеск, упругость, плотность, ускорить рост, увлажнить и восстановить структуру. Главное — знать, что именно нужно вашим волосам, и правильно использовать средство. Разбираемся, как это сделать.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Как выбрать маску: ориентируемся на потребности волос

Подбор маски начинается с честной оценки состояния волос. Важно понимать, в чем именно они нуждаются:

  • Обезвоженные волосы? Выбирайте увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой.

  • Сухие и ломкие? Ищите питание — масла, витамины, протеины.

  • Поврежденные или осветленные? Помогут формулы с кератином и коллагеном.

  • Тусклые и тонкие? Вам нужны маски, придающие плотность, объем и блеск.

Не забывайте про маски для окрашенных волос — они не только сохраняют насыщенность цвета, но и ухаживают за кутикулой, делая волосы гладкими и блестящими. Их отличительная черта — отсутствие агрессивных компонентов и наличие запечатывающих цвет веществ.

Есть и специализированные маски для кожи головы. Они:

  • глубоко очищают (если кожа склонна к жирности или накоплению стайлинга),

  • успокаивают и увлажняют (при зуде и сухости),

  • стимулируют рост и борются с выпадением (благодаря улучшению микроциркуляции).

А если хочется немного поиграть с образом, попробуйте оттеночные маски — они придают волосам модный оттенок без стойкого окрашивания. Цвет держится 2-4 недели и сходит равномерно, без эффекта линьки.

Как использовать маску, чтобы она сработала на все 100%

Половина успеха — правильное нанесение. Вот основные правила:

  1. Читаем инструкцию. Время выдержки может быть от 3 до 20 минут. В арсенале лучше иметь и экспресс-маски, и более "долгие" — для спа-дней.

  2. Когда наносить? Некоторые маски работают до мытья, другие — после. Обратите внимание, на какие волосы их нужно наносить: сухие, влажные или мокрые.

  3. Куда наносить? Маски для волос — по длине, отступив пару сантиметров от корней. Маски для кожи головы — по проборам, с легким массажем.

  4. Тепло — ваш друг. Наденьте шапочку или укутайте волосы полотенцем: это помогает компонентам проникнуть глубже.

  5. Смывать тщательно. Остатки средства на волосах могут утяжелять их или вызывать раздражение кожи.

Используйте маску 1-2 раза в неделю, чтобы не перегружать волосы. А чтобы усилить эффект, чередуйте маски разного действия: например, питательную и восстанавливающую.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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