Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру

3:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом ноги особенно на виду — хочется, чтобы они выглядели аккуратно, гладко и ухоженно. И поверьте, для этого не обязательно тратиться на дорогие процедуры. Достаточно пары базовых средств, немного терпения и регулярности. Рассказываем, как шаг за шагом сделать кожу ног и стоп гладкой, мягкой и красивой — без лишних усилий и походов в салон.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги девушки с педикюром

Гладкая кожа ног: с чего начать

Перед любой депиляцией сделайте легкий пилинг. Используйте мягкий скраб или средство с кислотами и энзимами — это поможет убрать ороговевшие клетки и подготовить кожу. После процедуры обязательно нанесите увлажняющий крем или молочко и дайте ему впитаться.

На следующий день можно переходить к удалению волос. И тут важно выбрать метод, который подходит именно вам:

Бритва — быстро, просто, но недолго. Волосы отрастают уже через пару дней, а неаккуратное бритье может вызвать раздражение. Обязательно используйте острые лезвия и пенку, а брить лучше по росту волос, чтобы избежать вросших волосков.

Восковые полоски — надолго, но чувствительно. Волоски удаляются с корнем, а эффект сохраняется на пару недель. Чтобы уменьшить дискомфорт, нанесите немного талька перед процедурой. Сразу после — антисептик и легкий крем.

Депиляционный крем — мягкий способ для чувствительной кожи. Результат держится до недели. Но сначала обязательно сделайте тест на аллергию, особенно если у вас реактивная кожа.

Стопы без огрубевшей кожи: забота, а не борьба

Кожа стоп быстрее грубеет — ведь нагрузка на них огромная. Поэтому регулярное отшелушивание один раз в неделю обязательно. Используйте пилку, только не слишком жесткую, и снимайте только сухой верхний слой. Не переборщите: чем сильнее давите, тем активнее потом будет нарастать огрубевшая кожа.

Альтернатива — носочки для пилинга с кислотами. Они действительно работают, но если кожа чувствительная, заранее нанесите на пальцы и подъем толстый слой крема — это защитит от раздражения.

Более щадящий вариант — пилинг-скатка. Она мягко убирает ороговевшие клетки, а кожа становится нежной и гладкой уже после первого применения.

После пилинга обязательно — маска или плотный крем. Можно нанести его слоем, завернуть ступни в пленку и надеть носки. Через 30 минут эффект будет как после спа-процедуры.

Каждый день — маленький шаг к мягкой коже

Не забывайте про ежедневный уход. После душа — питательный крем или бальзам с мочевиной, если есть склонность к мозолям и трещинам. Для сухой кожи подойдут кремы-воски, которые удерживают влагу и создают защитный барьер.

Главное правило — не лениться. Регулярный уход творит чудеса и превращает домашние процедуры в результат, который видно.

Уточнения

Ко́жная мозо́ль — результат продолжительного трения или давления на кожу.



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