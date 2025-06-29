Скрытые признаки обезвоживания кожи, которые все игнорируют

Обезвоживание кожи — это не всегда сухость. Даже жирная и комбинированная кожа может страдать от недостатка влаги, просто проявляется это по-другому. Ниже — скрытые сигналы, которые подаёт обезвоженная кожа, и что делать, чтобы вернуть ей баланс.
Кожа словно теряет сияние и выглядит «уставшей». Макияж ложится неровно, а тональный крем быстро «съедается».
Вы можете заметить тонкие линии, особенно вблизи — это не возрастные морщины, а именно признаки нехватки влаги. Они уходят после глубокого увлажнения.
Обезвоженная кожа может становиться жирной: сальные железы начинают работать активнее, пытаясь компенсировать дефицит влаги. В результате — блеск, но ощущение стянутости и даже шелушения.
Кожа начинает остро реагировать на холод, сухой воздух, даже на привычный уход. Это тоже следствие ослабленного гидролипидного барьера.
Обезвоженность — это не про тип кожи, а про её текущее состояние. И оно поддаётся коррекции, если заметить сигналы вовремя. Ухоженная, напитанная кожа — это не только эстетика, но и комфорт.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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