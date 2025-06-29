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Скрытые признаки обезвоживания кожи, которые все игнорируют

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Обезвоживание кожи — это не всегда сухость. Даже жирная и комбинированная кожа может страдать от недостатка влаги, просто проявляется это по-другому. Ниже — скрытые сигналы, которые подаёт обезвоженная кожа, и что делать, чтобы вернуть ей баланс.

Девушка с аллергией
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с аллергией

Как распознать обезвоженную кожу?

1. Тусклый, сероватый оттенок

Кожа словно теряет сияние и выглядит «уставшей». Макияж ложится неровно, а тональный крем быстро «съедается».

2. Микроморщины и сеточка на лбу и щеках

Вы можете заметить тонкие линии, особенно вблизи — это не возрастные морщины, а именно признаки нехватки влаги. Они уходят после глубокого увлажнения.

3. Жирный блеск и шелушение одновременно

Обезвоженная кожа может становиться жирной: сальные железы начинают работать активнее, пытаясь компенсировать дефицит влаги. В результате — блеск, но ощущение стянутости и даже шелушения.

4. Чувствительность без причины

Кожа начинает остро реагировать на холод, сухой воздух, даже на привычный уход. Это тоже следствие ослабленного гидролипидного барьера.

Что делать?

  1. Используйте увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой, пантенолом, алоэ или бетаином.
  2. Убедитесь, что сверху наносите крем, чтобы «запечатать» влагу.
  3. Избегайте пересушивающих средств со спиртом, агрессивными кислотами и щелочными пенками.
  4. Увлажняйте кожу не только снаружи — пейте воду, особенно в отопительный сезон.
  5. Обратите внимание на увлажнение воздуха в помещении.

Обезвоженность — это не про тип кожи, а про её текущее состояние. И оно поддаётся коррекции, если заметить сигналы вовремя. Ухоженная, напитанная кожа — это не только эстетика, но и комфорт.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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