Что поднимает самооценку быстрее психотерапии: всего три привычки в день

Можно прочитать десятки книг по личностному росту, слушать подкасты о любви к себе и всё равно чувствовать внутреннюю пустоту. Но стоит ввести пару простых ритуалов — и вы начнёте ощущать себя увереннее, спокойнее и красивее. Не обещаем магию, но эти три привычки точно работают сильнее любой теории.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Утренний уход — как способ напомнить себе, что вы важны

Не спешите хвататься за телефон. Начните утро с ухода за собой. Очистите кожу, нанесите сыворотку, вотрите крем с лёгким массажем. Этот процесс занимает 5 минут, но запускает мысль: "Я достойна заботы". Парадокс, но именно в такие моменты рождается ощущение внутреннего достоинства — вы не бежите, вы присутствуете.

Вечерняя благодарность — короткий диалог с собой

Перед сном запишите три вещи, за которые вы благодарны именно себе: «Я хорошо провела встречу», «Я не сравнивала себя с другими», «Я наконец-то вымыла голову». Мелочи? Возможно. Но именно такие записи создают ощущение целостности. Это признание своих маленьких побед — база уверенности.

15 минут тишины — без телефона, людей и дел

Каждый день выделите время, когда вы просто есть. Можно сесть с чашкой чая, полежать в ванной, пройтись без наушников. Не обязательно медитировать — просто будьте с собой. Это перезагрузка и возвращение к себе. Тишина лечит не хуже психотерапии и помогает услышать внутренний голос.

Высокая самооценка не появляется после одной вдохновляющей фразы. Но регулярные ритуалы работают на глубину. И чем стабильнее вы в этом, тем устойчивее чувствуете себя в жизни.

Уточнения

Самооце́нка — субъективная оценка индивидом самого себя. Оценивание собственных действий, качеств, чувств и достоинств. Самооценка входит в «Я» человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.