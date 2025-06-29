Потный кошмар или свежесть? Эти простые шаги помогут вам не потеть в самую жару

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Летняя жара заставляет нас искать способы поддержания свежести, особенно в жаркие дни, когда потоотделение становится проблемой. Дезодорант — это важный помощник, но на этом защита от пота не заканчивается. Если вы хотите чувствовать себя уверенно и комфортно в любую погоду, стоит обратить внимание на дополнительные средства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

1. Пересмотрим уход за волосами

Жаркая погода — это настоящий стресс для волос, и прическа может потерять свежесть всего через несколько часов после мытья головы. Чтобы уменьшить потоотделение на коже головы, одного пучка или хвоста недостаточно.

Во-первых, стоит использовать более легкие продукты для волос. Парикмахер Тайресс Сэлмон советует избегать средств с питательными маслами, которые могут забивать поры и вызывать воспаления.

Во-вторых, мойте волосы дважды. Первое мытье поможет избавиться от укладочных средств и загрязнений, а второе — от лишнего кожного жира, который выделяется в жару.

И наконец, постарайтесь наносить меньше несмываемых средств. Это поможет сохранить объем и избежать быстрого утяжеления волос.

2. Пробуем технику обратного макияжа

Летом особенно трудно использовать плотные тональные средства и кремовые продукты, которые не сочетаются с солнцезащитными кремами. Визажист Тиша Томпсон рекомендует изменить порядок нанесения косметики, чтобы макияж оставался свежим и стойким в течение дня.

После очищения и ухода наносите праймер, чтобы создать стойкую основу. Затем тонким слоем закрепите макияж пудрой, чтобы он продержался весь день. Это будет идеальной базой для тональных средств, консилеров и кремовых продуктов.

3. Используем антисептические средства

В поисках новых решений для защиты от пота многие рекомендуют наносить дезодорант не только на подмышки, но и на другие участки тела с повышенным потоотделением, такие как зона под коленями или внутренние бедра. Однако не всегда удобно использовать стандартные дезодоранты в этих зонах.

Дерматолог Муниб Шах советует использовать антисептические средства, такие как гидролат или хлоргексидин. Эти продукты предотвращают развитие болезнетворных бактерий, которые вызывают неприятный запах. Они практически не имеют запаха и выпускаются в удобных форматах спреев, которые легко использовать.

Уточнения

Потоотделе́ние — выделение пота потовыми железами млекопитающих.



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