Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо
Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом
Почему авиалайнеры летают на высоте от 9 до 13 километров? Откроем секреты высоких полётов
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке
Седокова против хейтеров: как певица справляется с оскорблениями после трагедии
Венгерская звезда взошла на европейском небосклоне: рекорды и медали на чемпионате Европы
Три коробки конфет от сына!: Климова растрогана взрослым поступком 16-летнего Корнея
Ферма будущего: в джунглях Амазонки выращивают асаи для всего мира
Лимонад подрывает не только фигуру, но и шансы на отцовство

Потный кошмар или свежесть? Эти простые шаги помогут вам не потеть в самую жару

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Летняя жара заставляет нас искать способы поддержания свежести, особенно в жаркие дни, когда потоотделение становится проблемой. Дезодорант — это важный помощник, но на этом защита от пота не заканчивается. Если вы хотите чувствовать себя уверенно и комфортно в любую погоду, стоит обратить внимание на дополнительные средства.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

1. Пересмотрим уход за волосами

Жаркая погода — это настоящий стресс для волос, и прическа может потерять свежесть всего через несколько часов после мытья головы. Чтобы уменьшить потоотделение на коже головы, одного пучка или хвоста недостаточно.

Во-первых, стоит использовать более легкие продукты для волос. Парикмахер Тайресс Сэлмон советует избегать средств с питательными маслами, которые могут забивать поры и вызывать воспаления.

Во-вторых, мойте волосы дважды. Первое мытье поможет избавиться от укладочных средств и загрязнений, а второе — от лишнего кожного жира, который выделяется в жару.

И наконец, постарайтесь наносить меньше несмываемых средств. Это поможет сохранить объем и избежать быстрого утяжеления волос.

2. Пробуем технику обратного макияжа

Летом особенно трудно использовать плотные тональные средства и кремовые продукты, которые не сочетаются с солнцезащитными кремами. Визажист Тиша Томпсон рекомендует изменить порядок нанесения косметики, чтобы макияж оставался свежим и стойким в течение дня.

После очищения и ухода наносите праймер, чтобы создать стойкую основу. Затем тонким слоем закрепите макияж пудрой, чтобы он продержался весь день. Это будет идеальной базой для тональных средств, консилеров и кремовых продуктов.

3. Используем антисептические средства

В поисках новых решений для защиты от пота многие рекомендуют наносить дезодорант не только на подмышки, но и на другие участки тела с повышенным потоотделением, такие как зона под коленями или внутренние бедра. Однако не всегда удобно использовать стандартные дезодоранты в этих зонах.

Дерматолог Муниб Шах советует использовать антисептические средства, такие как гидролат или хлоргексидин. Эти продукты предотвращают развитие болезнетворных бактерий, которые вызывают неприятный запах. Они практически не имеют запаха и выпускаются в удобных форматах спреев, которые легко использовать.

Уточнения

Потоотделе́ние — выделение пота потовыми железами млекопитающих. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо
Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом
Почему авиалайнеры летают на высоте от 9 до 13 километров? Откроем секреты высоких полётов
Потный кошмар или свежесть? Эти простые шаги помогут вам не потеть в самую жару
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке
Седокова против хейтеров: как певица справляется с оскорблениями после трагедии
Венгерская звезда взошла на европейском небосклоне: рекорды и медали на чемпионате Европы
Три коробки конфет от сына!: Климова растрогана взрослым поступком 16-летнего Корнея
Ферма будущего: в джунглях Амазонки выращивают асаи для всего мира
Лимонад подрывает не только фигуру, но и шансы на отцовство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.