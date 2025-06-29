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Моете голову каждое утро? Возможно, вы сами делаете волосы жирными

2:06
Моя семья » Красота и стиль

ы только что вымыли голову утром, а к вечеру уже хочется собрать волосы в хвост и спрятаться? Волосы выглядят несвежими, у корней появился блеск, причёска потеряла объём — и это повторяется снова и снова? Причины могут быть не столь очевидны, но они вполне решаемы.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Причина 1: Неподходящий шампунь

Многие используют слишком агрессивные или наоборот — недостаточно очищающие средства. Шампуни с сульфатами пересушивают кожу головы, провоцируя усиленную выработку себума. А щадящие средства, не рассчитанные на частое использование, просто не справляются с загрязнением. Идеальный вариант — мягкий шампунь для жирной кожи головы с нейтральным pH.

Причина 2: Ошибки в уходе и укладке

Бальзам, маски, несмываемые средства, нанесённые близко к корням, быстро утяжеляют волосы. То же касается силиконов в составе — они создают плёнку, которая «ловит» пыль и жир. Используйте ухаживающие средства только по длине и избегайте корней.

Причина 3: Частые прикосновения и тепло

Постоянное трогание волос, поправление чёлки, ношение шапок, работа у батареи или частое расчёсывание — всё это стимулирует сальные железы. Чем активнее вы взаимодействуете с волосами в течение дня, тем быстрее они теряют свежесть.

Что поможет

  1. Переход на шампунь для жирной или комбинированной кожи головы.
  2. Применение сухого шампуня в прикорневую зону утром.
  3. Использование масок с глиной для кожи головы 1 раз в неделю.
  4. Исключение масел, силиконов и тяжёлых текстур у корней.
  5. Поддержание гигиены расчёсок, наволочек и головных уборов.

Волосы, которые быстро пачкаются, — не приговор. Чаще всего проблема кроется в неправильном уходе или привычках. Немного внимания к коже головы и замена средств — и вы забудете о грязных прядях к вечеру.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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