Моете голову каждое утро? Возможно, вы сами делаете волосы жирными

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

ы только что вымыли голову утром, а к вечеру уже хочется собрать волосы в хвост и спрятаться? Волосы выглядят несвежими, у корней появился блеск, причёска потеряла объём — и это повторяется снова и снова? Причины могут быть не столь очевидны, но они вполне решаемы.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Причина 1: Неподходящий шампунь

Многие используют слишком агрессивные или наоборот — недостаточно очищающие средства. Шампуни с сульфатами пересушивают кожу головы, провоцируя усиленную выработку себума. А щадящие средства, не рассчитанные на частое использование, просто не справляются с загрязнением. Идеальный вариант — мягкий шампунь для жирной кожи головы с нейтральным pH.

Причина 2: Ошибки в уходе и укладке

Бальзам, маски, несмываемые средства, нанесённые близко к корням, быстро утяжеляют волосы. То же касается силиконов в составе — они создают плёнку, которая «ловит» пыль и жир. Используйте ухаживающие средства только по длине и избегайте корней.

Причина 3: Частые прикосновения и тепло

Постоянное трогание волос, поправление чёлки, ношение шапок, работа у батареи или частое расчёсывание — всё это стимулирует сальные железы. Чем активнее вы взаимодействуете с волосами в течение дня, тем быстрее они теряют свежесть.

Что поможет

Переход на шампунь для жирной или комбинированной кожи головы. Применение сухого шампуня в прикорневую зону утром. Использование масок с глиной для кожи головы 1 раз в неделю. Исключение масел, силиконов и тяжёлых текстур у корней. Поддержание гигиены расчёсок, наволочек и головных уборов.

Волосы, которые быстро пачкаются, — не приговор. Чаще всего проблема кроется в неправильном уходе или привычках. Немного внимания к коже головы и замена средств — и вы забудете о грязных прядях к вечеру.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.