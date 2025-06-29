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Неровный макияж лица: какие привычки мешают вам получить идеальное покрытие

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Тональный крем вроде бы качественный, цвет подходит, наносите аккуратно — а результат всё равно не радует. Тон ложится неровно, подчёркивает поры или держится недолго. В чём дело? Чаще всего проблема не в самом средстве, а в уходе и подготовке кожи. Разберёмся, что именно может мешать получить ровный финиш.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

1. Кожа недостаточно увлажнена

Сухая или обезвоженная кожа быстро «съедает» тон, оставляя пятна и подчёркивая текстуру. Особенно это заметно в области щёк и носа.

Что делать: используйте лёгкий увлажняющий крем за 10 минут до макияжа. Для обезвоженной кожи полезно добавить увлажняющую сыворотку.

2. Средства не успели впитаться

Если вы наносите тон сразу после крема или SPF, он может «скользить» по коже, не ложась равномерно.

Что делать: подождите несколько минут после ухода. При необходимости — промокните лицо сухой салфеткой перед макияжем.

3. Ошибки при нанесении

Плотные кисти и пальцы иногда только усугубляют проблему. Тон может ложиться полосами или «застревать» в отдельных участках.

Что делать: попробуйте влажный спонж — он мягко распределяет продукт и даёт более равномерное покрытие.

4. Подтон или текстура не подходят

Иногда визуальные проблемы — это не пятна, а контраст между оттенком средства и тоном кожи.

Что делать: тестируйте тональный крем не на руке, а на границе лица и шеи, при дневном свете.

5. Кожа нуждается в отшелушивании

Неровная текстура часто связана с накоплением омертвевших клеток. Поверх них тональное средство ложится плохо.

Что делать: 1–2 раза в неделю используйте мягкий пилинг или тоник с кислотами (например, молочной или миндальной).

Ровный тон — результат не только макияжа, но и базового ухода. Проверив эти 5 пунктов, вы с большой вероятностью решите проблему без смены косметички.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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