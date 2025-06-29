Пилинги, кислоты, ретинол — как не испортить кожу, если вы новичок

Активный уход может заметно улучшить состояние кожи: сузить поры, выровнять тон, сгладить морщины. Но кислоты, ретинол и пилинги пугают сложными названиями и риском раздражений. Разбираемся, с чего начать, если вы только осваиваете эти компоненты.
Все три категории считаются активными и могут вызывать реакцию кожи при неправильном использовании.
Не стоит вводить всё сразу. Начните с одного средства: например, пилинга с молочной кислотой или 0,25% ретинола.
Проверьте реакцию кожи на новый продукт. Нанесите небольшое количество за ухом или на шею и наблюдайте в течение суток.
Любой актив лучше начинать использовать 1 раз в неделю. Если кожа реагирует спокойно — увеличивайте частоту до 2–3 раз.
Активный уход требует восстановления. Используйте средства с пантенолом, церамидами, гиалуроновой кислотой. Это снизит риск раздражения и поможет коже адаптироваться.
Кислоты и ретинол действительно работают, но только при грамотном введении. Терпение и минимализм — главные союзники новичка. Не стремитесь к быстрым результатам, и кожа отблагодарит вас здоровым видом.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.
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