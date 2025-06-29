Пилинги, кислоты, ретинол — как не испортить кожу, если вы новичок

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Активный уход может заметно улучшить состояние кожи: сузить поры, выровнять тон, сгладить морщины. Но кислоты, ретинол и пилинги пугают сложными названиями и риском раздражений. Разбираемся, с чего начать, если вы только осваиваете эти компоненты.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain уход

Понимание базовых понятий

Кислоты (AHA/BHA) — отшелушивают мёртвые клетки, выравнивают рельеф и улучшают цвет лица.

— отшелушивают мёртвые клетки, выравнивают рельеф и улучшают цвет лица. Пилинги — средства с кислотами (или ферментами), которые глубже очищают кожу.

— средства с кислотами (или ферментами), которые глубже очищают кожу. Ретинол — производное витамина A, ускоряет обновление клеток, борется с морщинами и высыпаниями.

Все три категории считаются активными и могут вызывать реакцию кожи при неправильном использовании.

С чего начать новичку

1. Одна активность за раз

Не стоит вводить всё сразу. Начните с одного средства: например, пилинга с молочной кислотой или 0,25% ретинола.

2. Тест — не исключение

Проверьте реакцию кожи на новый продукт. Нанесите небольшое количество за ухом или на шею и наблюдайте в течение суток.

3. Медленно и с перерывами

Любой актив лучше начинать использовать 1 раз в неделю. Если кожа реагирует спокойно — увеличивайте частоту до 2–3 раз.

Что нельзя совмещать в начале

Ретинол + кислоты — слишком агрессивно для кожи без подготовки.

— слишком агрессивно для кожи без подготовки. Кислоты + скраб — риск повредить барьер.

— риск повредить барьер. Ретинол + солнце — используйте только на ночь и обязательно SPF утром.

Поддержка — обязательна

Активный уход требует восстановления. Используйте средства с пантенолом, церамидами, гиалуроновой кислотой. Это снизит риск раздражения и поможет коже адаптироваться.

Кислоты и ретинол действительно работают, но только при грамотном введении. Терпение и минимализм — главные союзники новичка. Не стремитесь к быстрым результатам, и кожа отблагодарит вас здоровым видом.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.