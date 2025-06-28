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Пять бьюти-советов из соцсетей, которые могут испортить кожу навсегда

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Социальные сети сегодня — главный источник вдохновения в уходе за кожей. Маски с блёстками, домашние пилинги, «натуральный SPF» и ледяные кубики — выглядят красиво и обещают мгновенный результат. Но то, что набирает миллионы лайков, далеко не всегда безопасно. Некоторые из этих лайфхаков могут нанести коже больше вреда, чем пользы.

Серьезная стильная женщина, показывающая жест отрицания
Фото: Designed by Freepik by бензоин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серьезная стильная женщина, показывающая жест отрицания

1. Домашние кислоты и пилинги высокой концентрации

В социальных сетях нередко советуют наносить лимонный сок, уксус или пилинги с AHA/BHA в опасных дозах. Итог — ожоги, раздражение, повреждённый защитный барьер. Такие процедуры требуют грамотного подхода, а не случайного лайфхака.

2. Использование солнцезащитных средств с блёстками или DIY-SPF

«Домашний SPF из масел» и блестящие хайлайтеры с эффектом защиты — опасное заблуждение. Ни кокосовое масло, ни мика не обеспечивают фотозащиту. В результате кожа получает фотостарение и пигментацию.

3. Маски из пищевых продуктов

Авокадо, мёд и йогурт — это вкусно, но не всегда безопасно на лице. Продукты могут вызвать аллергическую реакцию, засорение пор и даже дерматит. Косметика создаётся с учётом pH и биосовместимости, в отличие от холодильника.

4. Лёд для лица — не всегда благо

Массаж кубиками льда — тренд, который кажется безобидным. Но при чувствительной или куперозной коже это может привести к сосудистым сеткам и раздражению. Особенно при частом использовании.

Социальные сети могут вдохновлять, но не заменяют дерматолога. За каждым вирусным трендом стоит фильтр, а не научное обоснование. Перед тем как повторить увиденное, спросите себя: безопасно ли это для моей кожи? Иногда самый модный трюк может обернуться визитом к врачу.

Уточнения

Социа́льная сеть — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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