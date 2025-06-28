Социальные сети сегодня — главный источник вдохновения в уходе за кожей. Маски с блёстками, домашние пилинги, «натуральный SPF» и ледяные кубики — выглядят красиво и обещают мгновенный результат. Но то, что набирает миллионы лайков, далеко не всегда безопасно. Некоторые из этих лайфхаков могут нанести коже больше вреда, чем пользы.
В социальных сетях нередко советуют наносить лимонный сок, уксус или пилинги с AHA/BHA в опасных дозах. Итог — ожоги, раздражение, повреждённый защитный барьер. Такие процедуры требуют грамотного подхода, а не случайного лайфхака.
«Домашний SPF из масел» и блестящие хайлайтеры с эффектом защиты — опасное заблуждение. Ни кокосовое масло, ни мика не обеспечивают фотозащиту. В результате кожа получает фотостарение и пигментацию.
Авокадо, мёд и йогурт — это вкусно, но не всегда безопасно на лице. Продукты могут вызвать аллергическую реакцию, засорение пор и даже дерматит. Косметика создаётся с учётом pH и биосовместимости, в отличие от холодильника.
Массаж кубиками льда — тренд, который кажется безобидным. Но при чувствительной или куперозной коже это может привести к сосудистым сеткам и раздражению. Особенно при частом использовании.
Социальные сети могут вдохновлять, но не заменяют дерматолога. За каждым вирусным трендом стоит фильтр, а не научное обоснование. Перед тем как повторить увиденное, спросите себя: безопасно ли это для моей кожи? Иногда самый модный трюк может обернуться визитом к врачу.
Социа́льная сеть — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.