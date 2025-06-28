Пять бьюти-советов из соцсетей, которые могут испортить кожу навсегда

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Социальные сети сегодня — главный источник вдохновения в уходе за кожей. Маски с блёстками, домашние пилинги, «натуральный SPF» и ледяные кубики — выглядят красиво и обещают мгновенный результат. Но то, что набирает миллионы лайков, далеко не всегда безопасно. Некоторые из этих лайфхаков могут нанести коже больше вреда, чем пользы.

Фото: Designed by Freepik by бензоин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Серьезная стильная женщина, показывающая жест отрицания

1. Домашние кислоты и пилинги высокой концентрации

В социальных сетях нередко советуют наносить лимонный сок, уксус или пилинги с AHA/BHA в опасных дозах. Итог — ожоги, раздражение, повреждённый защитный барьер. Такие процедуры требуют грамотного подхода, а не случайного лайфхака.

2. Использование солнцезащитных средств с блёстками или DIY-SPF

«Домашний SPF из масел» и блестящие хайлайтеры с эффектом защиты — опасное заблуждение. Ни кокосовое масло, ни мика не обеспечивают фотозащиту. В результате кожа получает фотостарение и пигментацию.

3. Маски из пищевых продуктов

Авокадо, мёд и йогурт — это вкусно, но не всегда безопасно на лице. Продукты могут вызвать аллергическую реакцию, засорение пор и даже дерматит. Косметика создаётся с учётом pH и биосовместимости, в отличие от холодильника.

4. Лёд для лица — не всегда благо

Массаж кубиками льда — тренд, который кажется безобидным. Но при чувствительной или куперозной коже это может привести к сосудистым сеткам и раздражению. Особенно при частом использовании.

Социальные сети могут вдохновлять, но не заменяют дерматолога. За каждым вирусным трендом стоит фильтр, а не научное обоснование. Перед тем как повторить увиденное, спросите себя: безопасно ли это для моей кожи? Иногда самый модный трюк может обернуться визитом к врачу.

Уточнения

Социа́льная сеть — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.



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