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Шампунь-убийца локонов: этот компонент в составе вызывает выпадение волос – проверьте свою полочку в ванной

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Когда вы выбираете шампунь, который обещает чистоту, объём или блеск, легко не заметить его состав. Однако есть один компонент, который часто встречается на этикетках, но может стать причиной проблемы, с которой сталкиваются многие женщины: выпадение волос.

Девушка
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Компонент в шампуне, который стоит учитывать

Проблема заключается в сульфатах, особенно в лаурилсульфате натрия (SLS) и его аналогах, таких как лауретсульфат натрия (SLES). Эти вещества создают обильную пену и эффективно удаляют грязь, но их действие может быть слишком агрессивным. Сульфаты не только смывают кожное сало, но и лишают волосы и кожу головы натуральных масел, которые защищают их. В результате волосы становятся сухими, раздражёнными, чувствительными, ломкими и склонными к выпадению.

Если вы заметили, что ваши волосы выпадают больше обычного, а кожа головы чешется или раздражена, возможно, ваш шампунь содержит сульфаты. Даже в "натуральных" или "чистых" средствах эти ингредиенты могут присутствовать, поэтому всегда внимательно читайте состав.

Попробуйте заменить свой шампунь на средство без сульфатов, которое содержит растительные экстракты, провитамин B5 или аминокислоты. Переход может занять несколько применений, но ваши волосы и кожа головы обязательно почувствуют разницу.

Дополнительная рекомендация от эксперта по уходу за волосами

Помните, что даже шампуни без сульфатов могут пересушить волосы, если мыть их слишком горячей водой. Рекомендуется использовать тёплую или прохладную воду, а ополаскивать волосы холодной, чтобы закрыть чешуйки кутикулы и уменьшить пушистость. Это поможет укрепить естественную защиту волос и улучшить их состояние, уверяет madamefigaro.gr.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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