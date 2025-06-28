Пигментные пятна исчезают, а вы даже не заметили: секрет сияющей кожи раскрыт

2:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гиперпигментация — частая проблема, которая мешает нам наслаждаться ровным тоном кожи. Веснушки, пигментные пятна, шрамы от угревой сыпи или обесцвечивание — все это может сделать кожу тусклой и неравномерной. И если вы ищете решение для сияния и чистоты кожи, возможно, вы уже слышали о койевой кислоте.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что такое койевая кислота и как она действует

Койевая кислота — это белое водорастворимое вещество, которое вырабатывается определёнными видами грибов при ферментации риса и соевых бобов. Впервые её начали использовать в Японии благодаря её отбеливающим свойствам как в косметологии, так и в фармацевтике. Сегодня она часто встречается в сыворотках, кремах и масках для лица, а также в средствах, направленных на лечение шрамов и пигментных пятен. В комбинации с такими ингредиентами, как витамин С или азелаиновая кислота, койевая кислота проявляет своё действие гораздо эффективнее.

Польза для кожи

Подавляет выработку меланина

Основное действие койевой кислоты заключается в подавлении синтеза меланина — пигмента, который придаёт коже тёмный цвет. Она блокирует фермент тирозиназу, который запускает этот процесс. В результате, пигментные пятна, веснушки или следы от угревой сыпи становятся менее заметными, а тон кожи выравнивается.

Основное действие койевой кислоты заключается в подавлении синтеза меланина — пигмента, который придаёт коже тёмный цвет. Она блокирует фермент тирозиназу, который запускает этот процесс. В результате, пигментные пятна, веснушки или следы от угревой сыпи становятся менее заметными, а тон кожи выравнивается. Антиоксидантная защита

Койевая кислота — мощный антиоксидант, который защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды и свободных радикалов. Это замедляет процесс старения кожи и улучшает её внешний вид.

Койевая кислота — мощный антиоксидант, который защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды и свободных радикалов. Это замедляет процесс старения кожи и улучшает её внешний вид. Противовоспалительные свойства

Она также обладает мягким противовоспалительным действием, что помогает успокоить кожу и предотвратить раздражение, делая её более здоровой и сбалансированной.

Что нужно учитывать при использовании

Как и с любым активным ингредиентом, при применении койевой кислоты важно соблюдать осторожность. Для чувствительной кожи или при использовании в высоких концентрациях она может вызвать раздражение или сухость. Поэтому стоит сочетать её с хорошим увлажнением и обязательно использовать солнцезащитный крем, так как кожа становится более уязвимой к солнечному свету.

Не рекомендуется использовать койевую кислоту, если у вас очень чувствительная или раздражённая кожа, а также если вы сочетаете её с другими активными ингредиентами, такими как ретинол, без консультации с профессионалом.

Частота применения — один раз в день с постепенным увеличением в зависимости от чувствительности кожи. Для видимых результатов нужно быть постоянным и использовать средство в течение 4-6 недель.

Уточнения

Койевая кислота (от яп. 麹 /kōji/ — койи) — органическое соединение, представляет собой гидроксильное производное γ-пирона (кетопроизводное пирана).



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