Пигментные пятна исчезают, а вы даже не заметили: секрет сияющей кожи раскрыт

Гиперпигментация — частая проблема, которая мешает нам наслаждаться ровным тоном кожи. Веснушки, пигментные пятна, шрамы от угревой сыпи или обесцвечивание — все это может сделать кожу тусклой и неравномерной. И если вы ищете решение для сияния и чистоты кожи, возможно, вы уже слышали о койевой кислоте.
Койевая кислота — это белое водорастворимое вещество, которое вырабатывается определёнными видами грибов при ферментации риса и соевых бобов. Впервые её начали использовать в Японии благодаря её отбеливающим свойствам как в косметологии, так и в фармацевтике. Сегодня она часто встречается в сыворотках, кремах и масках для лица, а также в средствах, направленных на лечение шрамов и пигментных пятен. В комбинации с такими ингредиентами, как витамин С или азелаиновая кислота, койевая кислота проявляет своё действие гораздо эффективнее.
Как и с любым активным ингредиентом, при применении койевой кислоты важно соблюдать осторожность. Для чувствительной кожи или при использовании в высоких концентрациях она может вызвать раздражение или сухость. Поэтому стоит сочетать её с хорошим увлажнением и обязательно использовать солнцезащитный крем, так как кожа становится более уязвимой к солнечному свету.
Не рекомендуется использовать койевую кислоту, если у вас очень чувствительная или раздражённая кожа, а также если вы сочетаете её с другими активными ингредиентами, такими как ретинол, без консультации с профессионалом.
Частота применения — один раз в день с постепенным увеличением в зависимости от чувствительности кожи. Для видимых результатов нужно быть постоянным и использовать средство в течение 4-6 недель.
Койевая кислота (от яп. 麹 /kōji/ — койи) — органическое соединение, представляет собой гидроксильное производное γ-пирона (кетопроизводное пирана).
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