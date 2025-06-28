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Вздутие живота после еды: шокирующие способы, как избавиться от него за 10 минут

2:58
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Когда живот вздувается после еды, это не только некомфортно, но и вызывает чувство дискомфорта, которое может испортить день. Причиной этого часто становится переедание, когда мы просто не успеваем нормально пережевывать пищу или нарушаем рацион. Хорошая новость: даже простые шаги могут помочь вам избавиться от этого неприятного ощущения всего за несколько часов.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Основные правила для предотвращения вздутия живота

  • Следите за размером порций
    Не стоит нагружать желудок большим количеством еды за один раз. Лучше кушать несколько небольших приемов пищи в течение дня, чем обжираться в конце. Особенно это касается праздничных застолий — не стоит начинать день с голодания, чтобы "позволить себе" больше на ужине.
  • Хорошо пережевывайте пищу
    Процесс пищеварения начинается во рту, когда мы тщательно пережевываем еду. Это помогает не только для более легкого усвоения, но и способствует правильному расщеплению пищи.
  • Наслаждайтесь едой
    Если вы сосредотачиваетесь на том, чтобы насладиться каждым моментом приема пищи — на разговоре с друзьями, аромате блюда, внешнем виде еды — это помогает замедлить ритм и избежать чрезмерного переедания.

Что делать, если живот уже вздулся

  • Выпейте воды
    Многие забывают о том, как важно пить достаточно воды. Это необходимо для нормального прохождения пищи через пищеварительный тракт. Избегайте пить воду в больших объемах за один раз, лучше делать несколько глотков каждый раз, когда чувствуете жажду.
  • Добавьте имбирь, фенхель и укроп в свой рацион
    Эти продукты уменьшают газообразование и улучшают пищеварение. Например, имбирный чай или конфета с имбирем могут избавить от ощущения тяжести в животе.
  • Полежите на боку
    Лучше на левом боку — это помогает процессу пищеварения и предотвращает неприятный рефлюкс. Гравитация в этой позе помогает телу справляться с перевариванием пищи.
  • Избегайте газированных напитков
    Они могут усилить вздутие, так как углекислый газ только раздражает пищеварительный тракт и вызывает еще большее ощущение тяжести.
  • Обсудите с врачом пробиотики и ферменты
    Не принимайте их без указания врача, но правильные добавки могут значительно улучшить ваше самочувствие, снизив вероятность появления неприятного ощущения после еды.
  • Двигайтесь больше
    После еды не стоит сразу ложиться. Даже легкая физическая активность, такая как прогулка или работа по дому, поможет улучшить перистальтику кишечника.
  • Ешьте понемногу и добавьте супы в рацион
    Если вы не привыкли есть супы, стоит попробовать начать. Это легкие блюда, которые хорошо насыщают и способствуют лучшему усвоению пищи.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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