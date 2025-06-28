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Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Лето не требует многого, чтобы выглядеть великолепно. Это время, когда мы можем раскрыться, не используя много косметики, и наш макияж становится легче и ярче. Одним из главных акцентов этого сезона будут румяна. Зимой они могут быть незаметной деталью, а вот летом — настоящей звездой.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Яркие оттенки для летнего сияния

Румяна этого лета — это яркие и сочные цвета. Коралловый оттенок напоминает об аперитиве, персиковый — о жарком полдне, а розовый — о том естественном румянце, который появляется, когда мы смеемся. Эти цвета освежают лицо, а текстуры становятся легкими и даже прозрачными. Теперь не стоит ограничиваться нанесением румян только на щеки — смело используйте их на других частях лица, чтобы создать более выразительный и естественный образ.

Новые тенденции: лавандовый и закатный румянец

В этом году на пике популярности — лавандовые румяна. Прохладный сиреневый оттенок добавит воздушности и стиля вашему образу. Он идеально подходит для светлой кожи, а если вы обладательница средней или загорелой кожи, то такой оттенок придаст ей современное сияние. Лавандовые румяна отлично сочетаются с холодными монохромными образами (фиолетовый, серый, белый), а также могут контрастировать с теплыми оттенками.

Не менее актуальными будут закатные румяна. Представьте цвета заката — персиковый, розовый и нежно-оранжевый. Эти оттенки придают коже естественное сияние, которое выглядит потрясающе на фотографиях. Наносите их высоко на щеки и слегка растушуйте к вискам, создавая эффект естественного освещения.

Влияние K-Beauty: свежесть и естественность

Корейская косметика продолжает оказывать влияние на мировые тенденции. В этом сезоне K-beauty вдохновляет на создание образов с естественным блеском и прозрачностью. Вместо тяжелого макияжа румяна становятся легкими и сдержанными, будто они наносятся прямо изнутри.

Особенно популярна техника Aegyo-sal, когда румяна наносятся под глаза, создавая эффект "припухлости", которая делает лицо моложе и свежее. Для новичков идеально подойдут розовые или персиковые оттенки, которые нужно наносить на яблочки щек и немного растушевывать наружу.

Румяна для носа: солнечный эффект

Еще один тренд, который подарит вашему лицу летний вид — это румяна для носа. Представьте, как ваш нос краснеет после нескольких часов на солнце. Этот тренд создает непринужденный, "загорелый" образ. Чтобы его создать, просто нанесите румяна на скулы, а затем слегка пройдитесь кистью по переносице, формируя мягкую букву "U". Для этого подойдут персиковые, коралловые или розовые оттенки.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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