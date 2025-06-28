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Платье, которое крадёт твою личность: как избежать модных клише и выглядеть неотразимо

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Сердце стучит громче, в зеркале ищешь себя, а в голове — вечный вопрос: как одеться так, чтобы не переиграть, но и не потеряться. Сегодня не нужно быть кем-то другим, достаточно быть собой. И одежда — это не маска, а твой тихий способ сказать "вот она, настоящая".

Женщина в черной футболке и белой юбке с кружевом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в черной футболке и белой юбке с кружевом

Чего точно лучше избегать

Клише давно устарели, а вместе с ними — и переигранные образы

  • Сложные вечерние платья на дневную прогулку выглядят неуместно, даже если они с биркой Balenciaga.
  • Кружево, шпильки и розовый total look не добавляют романтики, но доставляют дискомфорт.
  • "Костюм роли" не сработает, если ты в жизни — это кеды и футболка, не стоит превращаться в незнакомку ради первого впечатления.

Не забывай про место встречи: прогулка по парку, ресторан и бар — это три разных сценария, у каждого свои правила

Как найти свой образ

Перед тем как потянуться к вешалке, стоит остановиться и задать себе пару вопросов.

  • Куда идёшь — от этого зависит настроение наряда.
  • Когда — днём хочется свободы, вечером уместны акценты.
  • Что хочешь сказать своим видом — будь то лёгкая загадка или уверенность с юмором.
  • Насколько тебе комфортно — в хорошем образе не нужно ничего поправлять, хочется просто быть и чувствовать момент.

Три идеи для вдохновения

  • Про лёгкость — платье-рубашка, кожаные шлёпанцы, немного цитруса в аромате и плетёная сумка, всё дышит теплом и простотой.
  • Про ритм города — костюм с мужским кроем, белая майка, кроссовки и сумка через плечо, деловой, но живой стиль.
  • Про силу без громких слов — струящаяся юбка, oversize-рубашка, небрежно заправленная с одного края, немного золота и лёгкий намёк: мне хорошо с собой, но возможно — и с тобой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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