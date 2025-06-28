Цвет ногтей, способный вызвать зависимость — и не только у тебя

Лето — это не просто жара, отпуска и короткие платья. Это ещё и сезон, когда особенно хочется меняться, блистать, удивлять. И маникюр в этом деле — как финальный штрих в образе. Какой цвет выбрать, чтобы передать настроение, подчеркнуть характер и остаться в тренде?

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Персиковый сорбет — как летнее солнце на ногтях

Этот мягкий фруктовый оттенок стал абсолютным фаворитом сезона. Идеально ложится на загорелую кожу, делает образ лёгким, живым и немного игривым. Подходит и для деловых будней, и для вечеров на побережье. Особенно его ценят те, кто любит естественность, но не прочь добавить каплю солнечного настроения.

Лавандовый бриз — цвет мечты и спокойствия

Пастель снова в моде, но именно лавандовый этим летом вырывается вперёд. Его выбирают романтичные натуры и те, кто не гонится за кричащими трендами, но хочет выглядеть современно. Такой маникюр словно дуновение ветра — лёгкий, стильный, с ноткой загадочности. Особенно красиво смотрится с минималистичным дизайном.

Ярко-розовый неон — выбор тех, кто не прячется

Когда хочется быть заметной и драйвовой — этот лак подойдёт идеально. Неоново-розовый кричит о смелости, энергии и любви к жизни. Идеален в сочетании с загаром, белыми луками и аксессуарами из 90-х. Его выбирают те, кому мало просто "быть" — хочется сиять.

Мятная свежесть — как вдох прохлады среди зноя

Нежный и освежающий, мятный ассоциируется с отпуском, коктейлями и морским бризом. Этот цвет нравится тем, кто ценит баланс и лёгкость. Отлично смотрится на ногтях любой длины, а с белыми или серебристыми акцентами выглядит особенно актуально.

Коралловый закат — классика, которая не подводит

Глубокий и тёплый, коралловый возвращается в топ каждый год. Он добавляет образу энергии, делает руки ухоженными и визуально более выразительными. Подходит всем и всегда, особенно если хочется добавить яркости, но не перегружать стиль.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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